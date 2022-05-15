https://ria.ru/20220515/minirovanie-1788626268.html

Украинские войска заминировали завод "Заря" в Рубежном

Украинские войска заминировали завод "Заря" в Рубежном - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска заминировали завод "Заря" в Рубежном

Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки, подразделениям радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:55

2022-05-15T08:55

2022-05-15T10:15

в мире

рубежное

украина

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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки, подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв, сообщили в Народной милиции республики."Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами", — говорится в сообщении ведомства.По его данным, подрыв планировали осуществить дистанционно, однако подразделения РЭБ смогли своевременно заблокировать сигнал. Как заявили в пресс-службе, саперы сумели обойти все ловушки, оставленные противником на объекте, и обезвредить все точки подрыва.Сейчас объект обезврежен и не опасен для людей и окружающей среды, добавили в ведомстве.Завод "Заря" оставался последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/regiony-ukrainy-1788622735.html

https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html

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Кадры взрывчатки, которой был заминирован завод "Заря" в Рубежном Народная милиция ЛНР опубликовала кадры с тоннами взрывчатки, которой был заминирован завод "Заря" в Рубежном, а также с находящимися рядом цистернами с аммиаком, азотной и серной кислотами. 2022-05-15T08:55 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рубежное, украина