Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/metro-1788648324.html
Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров
Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров - РИА Новости, 15.05.2022
Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского метрополитена работников и пассажиров. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:49
2022-05-15T12:49
общество
сергей собянин
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776808239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbe583dc4f3f2d404fcdb5023ba704fc.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского метрополитена работников и пассажиров."Поздравляю с днём рождения московского метро всех сотрудников и пассажиров!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что на сегодня сеть столичного метро - вместе с МЦК, D1 и D2 - выросла почти до 800 километров, с учетом запуска D3 и D4 будет почти 1 тысяча километров.Мэр столицы добавил, что мосметро входит в число "мировых лидеров": в часы пик самые короткие интервалы - 90 секунд, с 2011 года открыты 100 станций метро и МЦК, больше трех миллионов жителей получили метро рядом с домом, у 89% москвичей метро в шаговой доступности, в метро реализован способ оплаты Face Pay, также в метро работают около 67 тысяч человек.Собянин подчеркнул, что московское метро - это также пассажирские сервисы мирового уровня. На стойках "Живое общение" пассажиры могут получить информацию, единая навигация подскажет правильное направление, а маломобильным пассажирам придут на помощь инспекторы ЦОМП. Официальное приложение подземки скачали уже больше семи миллионов раз.Он добавил, что в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%. С полным пуском БКЛ у пассажиров появятся альтернативные маршруты и пересадки на все радиальные линии метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первый участок шёл от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" - это 11,5 километра пути.
https://ria.ru/20220514/facepay-1788518237.html
https://realty.ria.ru/20220513/metro-1788252103.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776808239_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b0b968c03811dcc810ebc55e9f9a0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей собянин, москва, московский метрополитен
12:49 15.05.2022
 
Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров

Мэр Москвы Собянин поздравил с днем рождения столичного метро работников и пассажиров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Кузнецкий мост Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского метрополитена работников и пассажиров.
"Поздравляю с днём рождения московского метро всех сотрудников и пассажиров!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на сегодня сеть столичного метро - вместе с МЦК, D1 и D2 - выросла почти до 800 километров, с учетом запуска D3 и D4 будет почти 1 тысяча километров.
Мэр столицы добавил, что мосметро входит в число "мировых лидеров": в часы пик самые короткие интервалы - 90 секунд, с 2011 года открыты 100 станций метро и МЦК, больше трех миллионов жителей получили метро рядом с домом, у 89% москвичей метро в шаговой доступности, в метро реализован способ оплаты Face Pay, также в метро работают около 67 тысяч человек.
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 14:04
Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay
Собянин подчеркнул, что московское метро - это также пассажирские сервисы мирового уровня. На стойках "Живое общение" пассажиры могут получить информацию, единая навигация подскажет правильное направление, а маломобильным пассажирам придут на помощь инспекторы ЦОМП. Официальное приложение подземки скачали уже больше семи миллионов раз.
Он добавил, что в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%. С полным пуском БКЛ у пассажиров появятся альтернативные маршруты и пересадки на все радиальные линии метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.
Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первый участок шёл от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" - это 11,5 километра пути.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 09:22
Москвичи выбрали названия для 15 новых станций метро
 
ОбществоСергей СобянинМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала