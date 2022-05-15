https://ria.ru/20220515/metro-1788648324.html

Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров

Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров - РИА Новости, 15.05.2022

Собянин поздравил с днем рождения московского метро работников и пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского метрополитена работников и пассажиров. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:49

2022-05-15T12:49

2022-05-15T12:49

общество

сергей собянин

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского метрополитена работников и пассажиров."Поздравляю с днём рождения московского метро всех сотрудников и пассажиров!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что на сегодня сеть столичного метро - вместе с МЦК, D1 и D2 - выросла почти до 800 километров, с учетом запуска D3 и D4 будет почти 1 тысяча километров.Мэр столицы добавил, что мосметро входит в число "мировых лидеров": в часы пик самые короткие интервалы - 90 секунд, с 2011 года открыты 100 станций метро и МЦК, больше трех миллионов жителей получили метро рядом с домом, у 89% москвичей метро в шаговой доступности, в метро реализован способ оплаты Face Pay, также в метро работают около 67 тысяч человек.Собянин подчеркнул, что московское метро - это также пассажирские сервисы мирового уровня. На стойках "Живое общение" пассажиры могут получить информацию, единая навигация подскажет правильное направление, а маломобильным пассажирам придут на помощь инспекторы ЦОМП. Официальное приложение подземки скачали уже больше семи миллионов раз.Он добавил, что в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%. С полным пуском БКЛ у пассажиров появятся альтернативные маршруты и пересадки на все радиальные линии метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первый участок шёл от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" - это 11,5 километра пути.

https://ria.ru/20220514/facepay-1788518237.html

https://realty.ria.ru/20220513/metro-1788252103.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, сергей собянин, москва, московский метрополитен