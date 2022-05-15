https://ria.ru/20220515/meditsina-1788655404.html

Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США

Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США - РИА Новости, 15.05.2022

Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США

На мариупольской базе украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) корреспонденты РИА Новости обнаружили пособие... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:07

2022-05-15T14:07

2022-05-15T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

украина

батальон "азов"

сша

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МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. На мариупольской базе украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) корреспонденты РИА Новости обнаружили пособие по тактической медицине ООСН (отдельного отряда специального назначения) национальной гвардии Украины "Азов".Как сообщает корреспондент РИА Новости, во введении к курсу отмечается, что "состав подразделения "Азов" носит интернациональный характер, вместе с добровольцами из Европы к нам пришел международный опыт оказания неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий". Выше в тексте указано, что учебник является квинтэссенцией опыта и знаний батальона "Азов", полученных им за время своего существования, в частности во время карательных операций на Донбассе в 2014-2016 годов в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.Пособие датировано 2016 годом. В нем подчеркнуто, что программы подготовки бойцов "Азова" основываются на передовом опыте армии США и НАТО в целом.За основу курса подготовки бойцов по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий взята американская программа CLS - Combat Lifesaver – курс, официально установленный в качестве основы полевой медицины в армии США.Кроме того, на мариупольской базе нацбата были обнаружены результаты "оценки практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver" боевика "Азова".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html

https://ria.ru/20220512/azov-1788130788.html

мариуполь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, украина, батальон "азов", сша