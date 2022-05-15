Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США
Военная медицина в батальоне "Азов" организована иностранцами по стандартам армии США
Новобранцы батальона "Азов". Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. На мариупольской базе украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) корреспонденты РИА Новости обнаружили пособие по тактической медицине ООСН (отдельного отряда специального назначения) национальной гвардии Украины "Азов".
Как сообщает корреспондент РИА Новости, во введении к курсу отмечается, что "состав подразделения "Азов" носит интернациональный характер, вместе с добровольцами из Европы к нам пришел международный опыт оказания неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий". Выше в тексте указано, что учебник является квинтэссенцией опыта и знаний батальона "Азов", полученных им за время своего существования, в частности во время карательных операций на Донбассе в 2014-2016 годов в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.
За основу курса подготовки бойцов по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий взята американская программа CLS - Combat Lifesaver – курс, официально установленный в качестве основы полевой медицины в армии США.
Кроме того, на мариупольской базе нацбата были обнаружены результаты "оценки практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver" боевика "Азова".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.