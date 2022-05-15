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Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/meditsina-1788655404.html
Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США
Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США - РИА Новости, 15.05.2022
Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США
На мариупольской базе украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) корреспонденты РИА Новости обнаружили пособие... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:07
2022-05-15T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
батальон "азов"
сша
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МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. На мариупольской базе украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) корреспонденты РИА Новости обнаружили пособие по тактической медицине ООСН (отдельного отряда специального назначения) национальной гвардии Украины "Азов".Как сообщает корреспондент РИА Новости, во введении к курсу отмечается, что "состав подразделения "Азов" носит интернациональный характер, вместе с добровольцами из Европы к нам пришел международный опыт оказания неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий". Выше в тексте указано, что учебник является квинтэссенцией опыта и знаний батальона "Азов", полученных им за время своего существования, в частности во время карательных операций на Донбассе в 2014-2016 годов в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.Пособие датировано 2016 годом. В нем подчеркнуто, что программы подготовки бойцов "Азова" основываются на передовом опыте армии США и НАТО в целом.За основу курса подготовки бойцов по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий взята американская программа CLS - Combat Lifesaver – курс, официально установленный в качестве основы полевой медицины в армии США.Кроме того, на мариупольской базе нацбата были обнаружены результаты "оценки практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver" боевика "Азова".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html
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мариуполь
украина
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в мире, мариуполь, украина, батальон "азов", сша
14:07 15.05.2022
 
Военная медицина в "Азове" организована иностранцами по стандартам США

Военная медицина в батальоне "Азов" организована иностранцами по стандартам армии США

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранцы батальона "Азов"
Новобранцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Новобранцы батальона "Азов". Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. На мариупольской базе украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) корреспонденты РИА Новости обнаружили пособие по тактической медицине ООСН (отдельного отряда специального назначения) национальной гвардии Украины "Азов".
Как сообщает корреспондент РИА Новости, во введении к курсу отмечается, что "состав подразделения "Азов" носит интернациональный характер, вместе с добровольцами из Европы к нам пришел международный опыт оказания неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий". Выше в тексте указано, что учебник является квинтэссенцией опыта и знаний батальона "Азов", полученных им за время своего существования, в частности во время карательных операций на Донбассе в 2014-2016 годов в Мариуполе, Иловайске, Широкино, Марьинке.
Пособие датировано 2016 годом. В нем подчеркнуто, что программы подготовки бойцов "Азова" основываются на передовом опыте армии США и НАТО в целом.
За основу курса подготовки бойцов по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий взята американская программа CLS - Combat Lifesaver – курс, официально установленный в качестве основы полевой медицины в армии США.
Боевики националистического полка Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 10:20Специальная военная операция на Украине
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу
Кроме того, на мариупольской базе нацбата были обнаружены результаты "оценки практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver" боевика "Азова".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:57Специальная военная операция на Украине
Замкомандира "Азова" заявил о 600 раненых боевиках в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольУкраинаБатальон "Азов"США
 
 
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