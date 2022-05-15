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Житель села Широкино рассказал, как украинские военные разграбили его дом - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/maroderstvo-1788668735.html
Житель села Широкино рассказал, как украинские военные разграбили его дом
Житель села Широкино рассказал, как украинские военные разграбили его дом - РИА Новости, 15.05.2022
Житель села Широкино рассказал, как украинские военные разграбили его дом
Украинские военные забрали дом у жителя села Широкино, расположенного на побережье Азовского моря между Мариуполем и Новоазовском, и полностью его разграбили —... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:09
2022-05-15T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
украина
широкино
вооруженные силы украины
владимир путин
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СЕЛО ШИРОКИНО (ДНР), 15 мая — РИА Новости. Украинские военные забрали дом у жителя села Широкино, расположенного на побережье Азовского моря между Мариуполем и Новоазовском, и полностью его разграбили — вынесли одежду и бытовую технику, срезали батареи и утащили часть кровли.Практически с самого начала вооруженного конфликта на востоке Украины село Широкино являлось одним из самых горячих мест в регионе. Фронт сдвинулся на запад лишь в 2022 году, в ходе проведения российской спецоперации в Донбассе и на Украине."В 2015 году 11 февраля сюда вошли украинские подразделения. В 9:20 зашел военный, который потребовал покинуть дом, с собой разрешили взять только сумку. В сумке находились личные вещи и документы — паспорт и технический паспорт на дом", — рассказал РИА Новости местный житель, напомнив, что сам является гражданином Украины.По его словам, он неоднократно направлял письма к властям страны с требованием прекратить мародерство.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220515/veschdoki-1788663723.html
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"Срезали даже газовые трубы" – житель Широкино о грабежах ВСУ
Житель Широкино в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские военные забрали и разграбили его дом: срезали даже газовые трубы и батареи.
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в мире, сергей лавров, россия, украина, широкино, вооруженные силы украины, владимир путин
16:09 15.05.2022 (обновлено: 17:02 15.05.2022)
 
Житель села Широкино рассказал, как украинские военные разграбили его дом

Житель приазовского села Широкино рассказал, как украинские военные разграбили его дом

Читать ria.ru в
СЕЛО ШИРОКИНО (ДНР), 15 мая — РИА Новости. Украинские военные забрали дом у жителя села Широкино, расположенного на побережье Азовского моря между Мариуполем и Новоазовском, и полностью его разграбили — вынесли одежду и бытовую технику, срезали батареи и утащили часть кровли.
Практически с самого начала вооруженного конфликта на востоке Украины село Широкино являлось одним из самых горячих мест в регионе. Фронт сдвинулся на запад лишь в 2022 году, в ходе проведения российской спецоперации в Донбассе и на Украине.
Изъятие вещдоков на месте преступления украинских боевиков под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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"В 2015 году 11 февраля сюда вошли украинские подразделения. В 9:20 зашел военный, который потребовал покинуть дом, с собой разрешили взять только сумку. В сумке находились личные вещи и документы — паспорт и технический паспорт на дом", — рассказал РИА Новости местный житель, напомнив, что сам является гражданином Украины.
По его словам, он неоднократно направлял письма к властям страны с требованием прекратить мародерство.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) в селе Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияУкраинаШирокиноВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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