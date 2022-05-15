https://ria.ru/20220515/mariupol-1788670953.html

На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ

На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022

На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ

По меньшей мере трое британских экс-военных находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:27

2022-05-15T16:27

2022-05-15T19:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере трое британских экс-военных находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Британии."Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта", - приводит газета слова военнослужащего.По словам наемника, они направились на Украину до начала спецоперации РФ, чтобы "присоединиться к украинцам на востоке". Однако его сограждан отправили на юг, где они укрепили неонацистский полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело)."Я был с парой канадцев и ничего не слышал о них (британцах) до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе", - добавил наемник.По данным британцев, заблокированных на "Азовстали", с ними находится еще один их соотечественник, он тяжело ранен. Он воевал на востоке Украины с 2014 года. По информации газеты, боевиков на заводе предупредили "оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен".Боевики полка "Азов" в настоящее время заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита и подозреваются в убийствах мирных жителей и пытках пленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html

https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, мариуполь, украина, россия