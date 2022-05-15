Рейтинг@Mail.ru
На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/mariupol-1788670953.html
На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ
На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ
По меньшей мере трое британских экс-военных находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:27
2022-05-15T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
мариуполь
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278620_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_fc23b1f76f827c94155078707baed1fe.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере трое британских экс-военных находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Британии."Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта", - приводит газета слова военнослужащего.По словам наемника, они направились на Украину до начала спецоперации РФ, чтобы "присоединиться к украинцам на востоке". Однако его сограждан отправили на юг, где они укрепили неонацистский полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело)."Я был с парой канадцев и ничего не слышал о них (британцах) до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе", - добавил наемник.По данным британцев, заблокированных на "Азовстали", с ними находится еще один их соотечественник, он тяжело ранен. Он воевал на востоке Украины с 2014 года. По информации газеты, боевиков на заводе предупредили "оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен".Боевики полка "Азов" в настоящее время заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита и подозреваются в убийствах мирных жителей и пытках пленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html
мариуполь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278620_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_5888f7712114c18693fc1cac75b8351f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сергей лавров, мариуполь, украина, россия
16:27 15.05.2022 (обновлено: 19:03 15.05.2022)
 
На "Азовстали" заблокированы британские экс-военные, сообщили СМИ

Daily Express заявила о как минимум трех британских экс-военных на территории "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По меньшей мере трое британских экс-военных находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Британии.
"Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта", - приводит газета слова военнослужащего.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:50Специальная военная операция на Украине
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин
По словам наемника, они направились на Украину до начала спецоперации РФ, чтобы "присоединиться к украинцам на востоке". Однако его сограждан отправили на юг, где они укрепили неонацистский полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело).
"Я был с парой канадцев и ничего не слышал о них (британцах) до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе", - добавил наемник.
По данным британцев, заблокированных на "Азовстали", с ними находится еще один их соотечественник, он тяжело ранен. Он воевал на востоке Украины с 2014 года. По информации газеты, боевиков на заводе предупредили "оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен".
Боевики полка "Азов" в настоящее время заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита и подозреваются в убийствах мирных жителей и пытках пленных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 19:42Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровМариупольУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала