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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 540 человек - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/mariupol-1788630065.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 540 человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 540 человек - РИА Новости, 15.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 540 человек
Более 540 человек, в том числе 50 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:50
2022-05-15T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Более 540 человек, в том числе 50 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 14 мая до 8.00 15 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 32 324 человека.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788479011.html
https://ria.ru/20220513/maroderstvo-1788366553.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, донецкая народная республика
09:50 15.05.2022 (обновлено: 10:05 15.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 540 человек

В ДНР заявили, что из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 540 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Более 540 человек, в том числе 50 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 8.00 14 мая до 8.00 15 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей", - говорится в сообщении.
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 09:57Специальная военная операция на Украине
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали почти 500 человек за сутки
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 32 324 человека.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Жители Мариуполя рассказали военным следователям о мародерстве украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:17Специальная военная операция на Украине
Жительница Мариуполя рассказала о мародерстве украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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