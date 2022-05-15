Рейтинг@Mail.ru
В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/livan-1788694708.html
В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах
В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.05.2022
В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах
Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Ливане, начат подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:48
2022-05-15T20:49
в мире
мишель аун
наджиб микати
саад харири
ливан
бекаа
хезболла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788700847_0:157:3056:1876_1920x0_80_0_0_7628f16030d70b054d6b950d550fb97a.jpg
БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Ливане, начат подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости.Выборы в Палату представителей (парламент) проходили в воскресенье в Ливане на фоне острого экономического кризиса. В голосовании могли принять участие 3,9 миллионов имеющих право голоса избирателей. Окончательные результаты, скорее всего, будут объявлены на следующий после выборов день. По данным министерства внутренних дел Ливана, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 32%.Сообщалось о нескольких конфликтных ситуациях между политическими соперниками в различных регионах Ливана. Так по данным телеканала MTV в городе Захла в провинции Бекаа в воскресенье произошла стычка между сторонниками шиитского движения "Хезболлах" и христианской партии "Ливанские силы". Из-за произошедшей драки в ближайшем избирательном участке было на полчаса приостановлено голосование.Портал El-Nashra сообщал, что в населенном пункте Ар-Расия в Бекаа случилась стычка между сторонниками двух христианских партий - "Ливанских сил" и "Свободного патриотического движения", основателем которого является нынешний президент Ливана Мишель Аун.На 128 мест в парламенте претендуют 718 кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 34.Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что не будет выдвигаться на парламентских выборах. Влиятельный ливанский политик и бывший премьер Саад Харири также рассказал, что на выборах не будет кандидатов от возглавляемой им партии "Мустакбаль".Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20220515/livan-1788652338.html
https://ria.ru/20210910/raab-1749611610.html
ливан
бекаа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788700847_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ee96ff0058c8effee52c054a43523e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мишель аун, наджиб микати, саад харири, ливан, бекаа, хезболла
19:48 15.05.2022 (обновлено: 20:49 15.05.2022)
 
В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах

Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Ливане, начат подсчет голосов

© AP Photo / Hussein MallaПодсчет голосов во время парламентских выборов в Ливане на избирательном участке в Бейруте
Подсчет голосов во время парламентских выборов в Ливане на избирательном участке в Бейруте - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Подсчет голосов во время парламентских выборов в Ливане на избирательном участке в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Ливане, начат подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Выборы в Палату представителей (парламент) проходили в воскресенье в Ливане на фоне острого экономического кризиса. В голосовании могли принять участие 3,9 миллионов имеющих право голоса избирателей. Окончательные результаты, скорее всего, будут объявлены на следующий после выборов день. По данным министерства внутренних дел Ливана, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 32%.
Сообщалось о нескольких конфликтных ситуациях между политическими соперниками в различных регионах Ливана. Так по данным телеканала MTV в городе Захла в провинции Бекаа в воскресенье произошла стычка между сторонниками шиитского движения "Хезболлах" и христианской партии "Ливанские силы". Из-за произошедшей драки в ближайшем избирательном участке было на полчаса приостановлено голосование.
Портал El-Nashra сообщал, что в населенном пункте Ар-Расия в Бекаа случилась стычка между сторонниками двух христианских партий - "Ливанских сил" и "Свободного патриотического движения", основателем которого является нынешний президент Ливана Мишель Аун.
Мужчина голосует во время парламентских выборов в Ливане на избирательном участке в Триполи - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 13:31
Российские наблюдатели оценили организацию парламентских выборов в Ливане
На 128 мест в парламенте претендуют 718 кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 34.
Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что не будет выдвигаться на парламентских выборах. Влиятельный ливанский политик и бывший премьер Саад Харири также рассказал, что на выборах не будет кандидатов от возглавляемой им партии "Мустакбаль".
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 22:58
Глава МИД Британии призвал Ливан провести срочные реформы
 
В миреМишель АунНаджиб МикатиСаад ХаририЛиванБекааХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала