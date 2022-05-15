https://ria.ru/20220515/livan-1788694708.html

В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах

В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.05.2022

В Ливане закрылись участки для голосования на парламентских выборах

Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Ливане, начат подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:48

2022-05-15T19:48

2022-05-15T20:49

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БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Ливане, начат подсчет голосов, сообщает корреспондент РИА Новости.Выборы в Палату представителей (парламент) проходили в воскресенье в Ливане на фоне острого экономического кризиса. В голосовании могли принять участие 3,9 миллионов имеющих право голоса избирателей. Окончательные результаты, скорее всего, будут объявлены на следующий после выборов день. По данным министерства внутренних дел Ливана, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 32%.Сообщалось о нескольких конфликтных ситуациях между политическими соперниками в различных регионах Ливана. Так по данным телеканала MTV в городе Захла в провинции Бекаа в воскресенье произошла стычка между сторонниками шиитского движения "Хезболлах" и христианской партии "Ливанские силы". Из-за произошедшей драки в ближайшем избирательном участке было на полчаса приостановлено голосование.Портал El-Nashra сообщал, что в населенном пункте Ар-Расия в Бекаа случилась стычка между сторонниками двух христианских партий - "Ливанских сил" и "Свободного патриотического движения", основателем которого является нынешний президент Ливана Мишель Аун.На 128 мест в парламенте претендуют 718 кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 34.Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что не будет выдвигаться на парламентских выборах. Влиятельный ливанский политик и бывший премьер Саад Харири также рассказал, что на выборах не будет кандидатов от возглавляемой им партии "Мустакбаль".Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20220515/livan-1788652338.html

https://ria.ru/20210910/raab-1749611610.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мишель аун, наджиб микати, саад харири, ливан, бекаа, хезболла