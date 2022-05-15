https://ria.ru/20220515/livan-1788652338.html

Российские наблюдатели оценили организацию парламентских выборов в Ливане

Российские наблюдатели оценили организацию парламентских выборов в Ливане - РИА Новости, 15.05.2022

Российские наблюдатели оценили организацию парламентских выборов в Ливане

Организация парламентских выборов в Ливане подготовлена на высоком уровне, заявила РИА Новости зампредседателя Координационного совета по общественному контролю РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:31

2022-05-15T13:31

2022-05-15T20:04

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БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Организация парламентских выборов в Ливане подготовлена на высоком уровне, заявила РИА Новости зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова."В целом начало процедуры голосования показывает высокую организацию избирательного процесса, однако отдельные недочеты имеются. Например, на некоторых участках сначала начали выдачу избирательных бюллетеней, а потом опечатывали урны для голосования. Участки часто расположены на втором-третьем-четвертом этажах, что делает неудобным доступ к ним людей с ограниченными возможностями. Обращает на себя внимание учет социокультурных особенностей избирателей в зависимости от конкретных территорий. Так, участки в районах компактного проживания мусульман разделены по гендерному признаку", - отметила она.Делегация Общественной палаты Российской Федерации, прибывшая в Ливан для наблюдения на парламентских выборах 15 мая, начала свою работу с открытием избирательных участков в Бейруте.В наблюдательную миссию вошли также председатель комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова."Наблюдательная миссия Общественной палаты – единственная представляет Российскую Федерацию. Миссия нацелена содействовать Ливанской республике в обеспечении честных и справедливых выборов, а кроме того изучить возможности максимального представительства различных конфессиональных и этнических групп в ходе избирательного процесса", - заявил РИА Новости Максимов.По словам Максимова, начало процедуры голосования показывает высокую гражданскую активность. На участках стоят очереди избирателей, а количество наблюдателей на многих участках превышает 7-10 человек.Холодов обратил внимание на беспрецедентные меры безопасности, принятые на избирательных участках. "Безопасность... обеспечивается как на избирательных участках и подучастках, так и на подходах к ним. Повышенные меры охраны порядка наблюдаются и на улицах Бейрута", - сказал он.

https://ria.ru/20210910/raab-1749611610.html

https://ria.ru/20220421/aktsiya-1784785401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливан, бейрут, онк, в мире