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Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной - РИА Новости, 15.05.2022
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Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной - РИА Новости, 15.05.2022
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:52
2022-05-15T09:52
политика
лдпр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она стала еще сплоченнее."Сорок дней нет с нами Владимира Вольфовича. Есть ощущение что без него тяжело, и легче не будет. Все (его) задачи, мысли будут реализованы… За эти сорок дней партия стала еще сплоченнее… ЛДПР сохранится и сыграет ключевую роль в (существующих) геостратегических условиях", - заявил Слуцкий на траурной церемонии.Он отметил, что Жириновский предвидел ситуацию, которая сложилась сегодня в мире."Россия выстоит и станет крепче перед любыми извне ударами. Сыграет ключевую роль в новой архитектуре мира", - добавил политик.
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политика, лдпр
09:52 15.05.2022
 
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной

Врио главы фракции ЛДПР Слуцкий заявил, что партия стала более сплоченной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она стала еще сплоченнее.
"Сорок дней нет с нами Владимира Вольфовича. Есть ощущение что без него тяжело, и легче не будет. Все (его) задачи, мысли будут реализованы… За эти сорок дней партия стала еще сплоченнее… ЛДПР сохранится и сыграет ключевую роль в (существующих) геостратегических условиях", - заявил Слуцкий на траурной церемонии.
Он отметил, что Жириновский предвидел ситуацию, которая сложилась сегодня в мире.
"Россия выстоит и станет крепче перед любыми извне ударами. Сыграет ключевую роль в новой архитектуре мира", - добавил политик.
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