https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html

Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной

Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной - РИА Новости, 15.05.2022

Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной

Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:52

2022-05-15T09:52

2022-05-15T09:52

политика

лдпр

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она стала еще сплоченнее."Сорок дней нет с нами Владимира Вольфовича. Есть ощущение что без него тяжело, и легче не будет. Все (его) задачи, мысли будут реализованы… За эти сорок дней партия стала еще сплоченнее… ЛДПР сохранится и сыграет ключевую роль в (существующих) геостратегических условиях", - заявил Слуцкий на траурной церемонии.Он отметил, что Жириновский предвидел ситуацию, которая сложилась сегодня в мире."Россия выстоит и станет крепче перед любыми извне ударами. Сыграет ключевую роль в новой архитектуре мира", - добавил политик.

https://ria.ru/20220509/ldpr-1787667575.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, лдпр