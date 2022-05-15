https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной - РИА Новости, 15.05.2022
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:52
2022-05-15T09:52
2022-05-15T09:52
политика
лдпр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она стала еще сплоченнее."Сорок дней нет с нами Владимира Вольфовича. Есть ощущение что без него тяжело, и легче не будет. Все (его) задачи, мысли будут реализованы… За эти сорок дней партия стала еще сплоченнее… ЛДПР сохранится и сыграет ключевую роль в (существующих) геостратегических условиях", - заявил Слуцкий на траурной церемонии.Он отметил, что Жириновский предвидел ситуацию, которая сложилась сегодня в мире."Россия выстоит и станет крепче перед любыми извне ударами. Сыграет ключевую роль в новой архитектуре мира", - добавил политик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
Врио главы фракции ЛДПР Слуцкий заявил, что партия стала более сплоченной
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио председателя фракции ЛДПР в ГД Леонид Слуцкий на траурной церемонии в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявил, что партия сохранится, она стала еще сплоченнее.
"Сорок дней нет с нами Владимира Вольфовича. Есть ощущение что без него тяжело, и легче не будет. Все (его) задачи, мысли будут реализованы… За эти сорок дней партия стала еще сплоченнее… ЛДПР
сохранится и сыграет ключевую роль в (существующих) геостратегических условиях", - заявил Слуцкий на траурной церемонии.
Он отметил, что Жириновский предвидел ситуацию, которая сложилась сегодня в мире.
"Россия выстоит и станет крепче перед любыми извне ударами. Сыграет ключевую роль в новой архитектуре мира", - добавил политик.