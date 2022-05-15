https://ria.ru/20220515/latviya-1788647971.html

Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты - РИА Новости, 15.05.2022

Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило Министерство сообщения балтийской республики. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:46

2022-05-15T12:46

2022-05-15T14:37

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило Министерство сообщения балтийской республики."Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что стороны подписали документ в 1994 году, до вступления Латвии в ЕС и НАТО."Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004-го стала членом НАТО. С учетом этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Белоруссией на эти нормы не распространяется", — утверждают в министерстве.Отмечается также, что Латвия "вообще пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией" в контексте ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220513/belorussiya-1788435589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия, белоруссия, россия, нато, евросоюз