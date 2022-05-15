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Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты - РИА Новости, 15.05.2022
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Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты
Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты - РИА Новости, 15.05.2022
Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты
Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило Министерство сообщения балтийской республики. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:46
2022-05-15T14:37
в мире
латвия
белоруссия
россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило Министерство сообщения балтийской республики."Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что стороны подписали документ в 1994 году, до вступления Латвии в ЕС и НАТО."Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004-го стала членом НАТО. С учетом этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Белоруссией на эти нормы не распространяется", — утверждают в министерстве.Отмечается также, что Латвия "вообще пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией" в контексте ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220513/belorussiya-1788435589.html
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в мире, латвия, белоруссия, россия, нато, евросоюз
12:46 15.05.2022 (обновлено: 14:37 15.05.2022)
 
Латвия остановит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Латвия остановит железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

© Sputnik / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкТерминалы Рижского свободного порта в устье Западной Двины в Риге
Терминалы Рижского свободного порта в устье Западной Двины в Риге - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Оксана Джадан
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Терминалы Рижского свободного порта в устье Западной Двины в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило Министерство сообщения балтийской республики.
"Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов", — говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что стороны подписали документ в 1994 году, до вступления Латвии в ЕС и НАТО.
"Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004-го стала членом НАТО. С учетом этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Белоруссией на эти нормы не распространяется", — утверждают в министерстве.
Отмечается также, что Латвия "вообще пересматривает двусторонние отношения с Россией и Белоруссией" в контексте ситуации на Украине.
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