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По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин - РИА Новости, 15.05.2022
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По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин
По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин - РИА Новости, 15.05.2022
По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин
Около 20 миллионов легковых автомобилей, около 3 миллионов грузовиков и 200 тысяч автобусов проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив в обоих... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:37
2022-05-15T15:43
владимир путин
россия
европа
камаз (завод)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов легковых автомобилей, около 3 миллионов грузовиков и 200 тысяч автобусов проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив в обоих направлениях за четыре года с момента открытия движения автотранспорта, сообщила в воскресенье пресс-служба Упрдор "Тамань"."Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года. В этот день президент России Владимир Путин, возглавивший колонну строительной техники, проехал в сторону полуострова за рулем самосвала "КамАЗ". За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тысяч автобусов", - говорится в сообщении.Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая не справлялись с транспортными нагрузками – водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Теперь дорога на полуостров занимает не более 20 минут, отметили в организации, в управлении которой находится автодорожная часть моста.Крымский мост протяженностью 19 километров на сегодня самый длинный мост не только в России, но и в зарубежной Европе. В его строительстве приняли участие 25 тысяч специалистов. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки по четырем полосам. Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.
https://ria.ru/20220421/most-1784681439.html
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россия
европа
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владимир путин, россия, европа, камаз (завод), республика крым, общество
15:37 15.05.2022 (обновлено: 15:43 15.05.2022)
 
По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин

По Крымскому мосту за четыре года проехали 20 миллионов легковых машин

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов легковых автомобилей, около 3 миллионов грузовиков и 200 тысяч автобусов проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив в обоих направлениях за четыре года с момента открытия движения автотранспорта, сообщила в воскресенье пресс-служба Упрдор "Тамань".
"Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года. В этот день президент России Владимир Путин, возглавивший колонну строительной техники, проехал в сторону полуострова за рулем самосвала "КамАЗ". За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тысяч автобусов", - говорится в сообщении.
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Крымский мост протяженностью 19 километров на сегодня самый длинный мост не только в России, но и в зарубежной Европе. В его строительстве приняли участие 25 тысяч специалистов. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки по четырем полосам. Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.
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