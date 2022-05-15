15:37 15.05.2022 (обновлено: 15:43 15.05.2022)
По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин
По Крымскому мосту за четыре года проехали 20 миллионов легковых машин
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов легковых автомобилей, около 3 миллионов грузовиков и 200 тысяч автобусов проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив в обоих направлениях за четыре года с момента открытия движения автотранспорта, сообщила в воскресенье пресс-служба Упрдор "Тамань".
"Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года. В этот день президент России Владимир Путин, возглавивший колонну строительной техники, проехал в сторону полуострова за рулем самосвала "КамАЗ". За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тысяч автобусов", - говорится в сообщении.
Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая не справлялись с транспортными нагрузками – водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Теперь дорога на полуостров занимает не более 20 минут, отметили в организации, в управлении которой находится автодорожная часть моста.
Крымский мост протяженностью 19 километров на сегодня самый длинный мост не только в России, но и в зарубежной Европе. В его строительстве приняли участие 25 тысяч специалистов. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки по четырем полосам. Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.
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