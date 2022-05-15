https://ria.ru/20220515/krym-1788664620.html

По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин

По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин - РИА Новости, 15.05.2022

По Крымскому мосту за два года проехали почти 23 миллиона машин

Около 20 миллионов легковых автомобилей, около 3 миллионов грузовиков и 200 тысяч автобусов проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив в обоих... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:37

2022-05-15T15:37

2022-05-15T15:43

владимир путин

россия

европа

камаз (завод)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов легковых автомобилей, около 3 миллионов грузовиков и 200 тысяч автобусов проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив в обоих направлениях за четыре года с момента открытия движения автотранспорта, сообщила в воскресенье пресс-служба Упрдор "Тамань"."Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года. В этот день президент России Владимир Путин, возглавивший колонну строительной техники, проехал в сторону полуострова за рулем самосвала "КамАЗ". За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тысяч автобусов", - говорится в сообщении.Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая не справлялись с транспортными нагрузками – водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Теперь дорога на полуостров занимает не более 20 минут, отметили в организации, в управлении которой находится автодорожная часть моста.Крымский мост протяженностью 19 километров на сегодня самый длинный мост не только в России, но и в зарубежной Европе. В его строительстве приняли участие 25 тысяч специалистов. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки по четырем полосам. Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.

https://ria.ru/20220421/most-1784681439.html

https://ria.ru/20210530/krym-1734809624.html

россия

европа

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, европа, камаз (завод), республика крым, общество