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В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636465.html
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:03
2022-05-15T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, снижение - в 74 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выявлено 4956 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", - также говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
11:03 15.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 4956 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 15 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, снижение - в 74 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
"Выявлено 4956 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", - также говорится в сообщении.
Молодой человек в медицинской маске выходит со станции метро Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:17Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
 
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