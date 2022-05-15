https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636465.html
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:03
2022-05-15T11:03
2022-05-15T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, снижение - в 74 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выявлено 4956 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74ded642faf5a3270ac001b27a1d9ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4956 новых случаев заражения коронавирусом