https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636465.html

В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:03

2022-05-15T11:03

2022-05-15T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госпитализированы 1125 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 55% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, снижение - в 74 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выявлено 4956 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество