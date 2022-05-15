Рейтинг@Mail.ru
Британцев предупредили о конце "золотой эры" - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/konets-1788615706.html
Британцев предупредили о конце "золотой эры"
Британцев предупредили о конце "золотой эры" - РИА Новости, 15.05.2022
Британцев предупредили о конце "золотой эры"
"Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут. Об... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T02:34
2022-05-15T02:34
в мире
великобритания
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_114204fdf35be69348e426ecc1bcffef.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. "Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут. Об этом, как передает The Guardian, заявил бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг.Как отметил бывший топ-менеджер, ныне занимающий пост члена наблюдательного совета директоров сети Marks &amp; Spencer, рассчитывать, что супермаркеты защитят потребителей от роста цен благодаря возросшим доходам, не приходится. По его словам, покупателям предстоит трудный выбор, как лучше потратить свои деньги, особенно на фоне стремительной инфляции и волнового эффекта от конфликта на Украине, приведших к росту цен на полках магазинов.Так, Банк Англии ранее прогнозировал, что общая инфляция в этом году скорее всего превысит 10%, что является высочайшим показателем с 1982 года. "Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета", - указал Кинг.Он признал, что многим семьям будет не хватать на еду, и предположил, что правительству придется вмешаться с финансированием и пособиями для бедствующих домохозяйств. При этом любое государственное вмешательство должно быть целенаправленным, так как для изменения ситуации понадобятся "чрезвычайные суммы", добавил топ-менеджер.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220512/krizis-1788115114.html
https://ria.ru/20220509/britaniya-1787673139.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_208:0:2793:1939_1920x0_80_0_0_fe9a5d8640285f1ca112d7ea9b14c74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия
02:34 15.05.2022
 
Британцев предупредили о конце "золотой эры"

Guardian: топ-менеджер Кинг заявил о конце "золотого века" дешевой еды в Великобритании

© РИА Новости / Игорь МихалевЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. "Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут. Об этом, как передает The Guardian, заявил бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг.
Как отметил бывший топ-менеджер, ныне занимающий пост члена наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer, рассчитывать, что супермаркеты защитят потребителей от роста цен благодаря возросшим доходам, не приходится. По его словам, покупателям предстоит трудный выбор, как лучше потратить свои деньги, особенно на фоне стремительной инфляции и волнового эффекта от конфликта на Украине, приведших к росту цен на полках магазинов.
Прилавок с фруктами и овощами в Лондоне. 12 мая 2022 года - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:04
Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни
Так, Банк Англии ранее прогнозировал, что общая инфляция в этом году скорее всего превысит 10%, что является высочайшим показателем с 1982 года. "Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета", - указал Кинг.
Он признал, что многим семьям будет не хватать на еду, и предположил, что правительству придется вмешаться с финансированием и пособиями для бедствующих домохозяйств. При этом любое государственное вмешательство должно быть целенаправленным, так как для изменения ситуации понадобятся "чрезвычайные суммы", добавил топ-менеджер.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 17:25
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала