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Британцев предупредили о конце "золотой эры"

Британцев предупредили о конце "золотой эры" - РИА Новости, 15.05.2022

Британцев предупредили о конце "золотой эры"

"Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут. Об... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T02:34

2022-05-15T02:34

2022-05-15T02:34

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. "Золотой век" дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут. Об этом, как передает The Guardian, заявил бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг.Как отметил бывший топ-менеджер, ныне занимающий пост члена наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer, рассчитывать, что супермаркеты защитят потребителей от роста цен благодаря возросшим доходам, не приходится. По его словам, покупателям предстоит трудный выбор, как лучше потратить свои деньги, особенно на фоне стремительной инфляции и волнового эффекта от конфликта на Украине, приведших к росту цен на полках магазинов.Так, Банк Англии ранее прогнозировал, что общая инфляция в этом году скорее всего превысит 10%, что является высочайшим показателем с 1982 года. "Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета", - указал Кинг.Он признал, что многим семьям будет не хватать на еду, и предположил, что правительству придется вмешаться с финансированием и пособиями для бедствующих домохозяйств. При этом любое государственное вмешательство должно быть целенаправленным, так как для изменения ситуации понадобятся "чрезвычайные суммы", добавил топ-менеджер.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220512/krizis-1788115114.html

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