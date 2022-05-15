https://ria.ru/20220515/kherson-1788678115.html

В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района

В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района - РИА Новости, 15.05.2022

В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района

Пахотные земли в Херсонской области обработаны и засеяны на 95%, в грядущем сезоне ожидается очень высокий урожай, заявил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:25

2022-05-15T17:25

2022-05-15T17:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая - РИА Новости. Пахотные земли в Херсонской области обработаны и засеяны на 95%, в грядущем сезоне ожидается очень высокий урожай, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Люди приезжают, люди возвращаются и люди работают. У нас 95% земель засеяно, и мы ожидаем очень хороший урожай", - сказал Леонтьев.Ранее один из предпринимателей в Херсонской области рассказал РИА Новости, что местные агропромышленные компании уже приступили к оформлению документов в налоговой службе и в банках Крыма для торгово-платежных операций при продаже сельскохозяйственной продукции.Леонтьев отметил, что интеграция Херсонской области в РФ с ее очень высоким сельскохозяйственным потенциалом может дать положительные результаты, особенно в условиях возможного мирового продовольственного кризиса.

https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html

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херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, в мире