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В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/kherson-1788678115.html
В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района
В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района - РИА Новости, 15.05.2022
В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района
Пахотные земли в Херсонской области обработаны и засеяны на 95%, в грядущем сезоне ожидается очень высокий урожай, заявил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:25
2022-05-15T17:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
в мире
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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая - РИА Новости. Пахотные земли в Херсонской области обработаны и засеяны на 95%, в грядущем сезоне ожидается очень высокий урожай, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Люди приезжают, люди возвращаются и люди работают. У нас 95% земель засеяно, и мы ожидаем очень хороший урожай", - сказал Леонтьев.Ранее один из предпринимателей в Херсонской области рассказал РИА Новости, что местные агропромышленные компании уже приступили к оформлению документов в налоговой службе и в банках Крыма для торгово-платежных операций при продаже сельскохозяйственной продукции.Леонтьев отметил, что интеграция Херсонской области в РФ с ее очень высоким сельскохозяйственным потенциалом может дать положительные результаты, особенно в условиях возможного мирового продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html
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херсонская область , россия, в мире
17:25 15.05.2022
 
В Херсонской области ждут высокий урожай, заявил глава Каховского района

Глава Каховского района Леонтьев: в Херсонской области засеяли 95 процентов земель

© РИА Новости / Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы
Предпосевная культивация почвы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Предпосевная культивация почвы. Архивное фото
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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая - РИА Новости. Пахотные земли в Херсонской области обработаны и засеяны на 95%, в грядущем сезоне ожидается очень высокий урожай, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Люди приезжают, люди возвращаются и люди работают. У нас 95% земель засеяно, и мы ожидаем очень хороший урожай", - сказал Леонтьев.
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Вчера, 17:14Специальная военная операция на Украине
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Ранее один из предпринимателей в Херсонской области рассказал РИА Новости, что местные агропромышленные компании уже приступили к оформлению документов в налоговой службе и в банках Крыма для торгово-платежных операций при продаже сельскохозяйственной продукции.
Леонтьев отметил, что интеграция Херсонской области в РФ с ее очень высоким сельскохозяйственным потенциалом может дать положительные результаты, особенно в условиях возможного мирового продовольственного кризиса.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВ мире
 
 
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