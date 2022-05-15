https://ria.ru/20220515/kherson-1788677378.html
Интеграция в Россию поможет АПК, заявил херсонский чиновник
Интеграция в Россию поможет АПК, заявил херсонский чиновник - РИА Новости, 15.05.2022
Интеграция в Россию поможет АПК, заявил херсонский чиновник
Интеграция Херсонской области в российское экономическое поле даст хорошо ощутимые результаты в развитии агропромышленной отрасли региона, особенно в условиях... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:20
2022-05-15T17:20
2022-05-15T17:20
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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая - РИА Новости. Интеграция Херсонской области в российское экономическое поле даст хорошо ощутимые результаты в развитии агропромышленной отрасли региона, особенно в условиях возможного мирового продовольственного кризиса, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил."Мы не просто можем себя прокормить... Я думаю, что эффект синергии от сотрудничества с РФ будет сумасшедший. Производимая здесь продукция, особенно в условиях грядущего кризиса продовольствия и ее роста цен… Те кто занимается ягодами - клубникой, уже заключили контракты наперед на весь свой объем. Поставки идут по упрощенным процедурам в Крым, на Юг России и даже в Москву. Поэтому интеграция в РФ осуществляется. Мы можем принести много полезного и готовы", - сказал Леонтьев.По его словам, из мест, где в регионе находятся благополучные агропромышленные предприятия, практически никто не уехал. "Нас здесь миновала война. У нас было два населенных пункта, которые подверглись частичному разрушению, и мы сейчас занимаемся восстановлением", - добавил Леонтьев.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788669800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , москва
Интеграция в Россию поможет АПК, заявил херсонский чиновник
Глава района в Херсонской области: интеграция в Россию даст высокие результаты в АПК