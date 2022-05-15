https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html

Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей

Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей - РИА Новости, 15.05.2022

Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей

Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:14

2022-05-15T17:14

2022-05-15T19:13

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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая — РИА Новости. Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Интересная тенденция — в последние две недели — это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 Мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек", — сказал он.Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, задействованных в сельском хозяйстве, не стали покидать свои дома.По словам собеседника агентства, из "успешных хозяйств" практически никто не уехал, так как работа продолжалась и граждане не были подвержены "агрессивной пропаганде", они были уверены, что им ничего не угрожает.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории регионов с ДНР.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220515/kherson-1788669800.html

https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , владимир путин, украина, запорожская область