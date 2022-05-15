https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей - РИА Новости, 15.05.2022
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:14
2022-05-15T17:14
2022-05-15T19:13
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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая — РИА Новости. Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Интересная тенденция — в последние две недели — это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 Мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек", — сказал он.Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, задействованных в сельском хозяйстве, не стали покидать свои дома.По словам собеседника агентства, из "успешных хозяйств" практически никто не уехал, так как работа продолжалась и граждане не были подвержены "агрессивной пропаганде", они были уверены, что им ничего не угрожает.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории регионов с ДНР.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220515/kherson-1788669800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , владимир путин, украина, запорожская область
17:14 15.05.2022 (обновлено: 19:13 15.05.2022)
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Глава Каховского района Херсонской области Леонтьев рассказал о возвращении жителей
КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая — РИА Новости. Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Интересная тенденция — в последние две недели — это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 Мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек", — сказал он.
Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, задействованных в сельском хозяйстве, не стали покидать свои дома.
"Убежать и уехать легко — это то, как сделали многие власти предержащие люди. Они уехали и бросили своих избирателей. Полиция бросила своих людей без охраны и защиты. Вот это преступление. А патриотизм — это когда ты продолжаешь работать на благо людей", — добавил Леонтьев.
По словам собеседника агентства, из "успешных хозяйств" практически никто не уехал, так как работа продолжалась и граждане не были подвержены "агрессивной пропаганде", они были уверены, что им ничего не угрожает.
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину
от Азовского моря
, а также соединить территории регионов с ДНР
.
Россия
с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".