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Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей - РИА Новости, 15.05.2022
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:14
2022-05-15T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир путин
украина
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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая — РИА Новости. Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Интересная тенденция — в последние две недели — это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 Мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек", — сказал он.Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, задействованных в сельском хозяйстве, не стали покидать свои дома.По словам собеседника агентства, из "успешных хозяйств" практически никто не уехал, так как работа продолжалась и граждане не были подвержены "агрессивной пропаганде", они были уверены, что им ничего не угрожает.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории регионов с ДНР.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220515/kherson-1788669800.html
https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html
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в мире, херсонская область , владимир путин, украина, запорожская область
17:14 15.05.2022 (обновлено: 19:13 15.05.2022)
 
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей

Глава Каховского района Херсонской области Леонтьев рассказал о возвращении жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБлокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области. Архивное фото
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КАХОВКА (Херсонская область), 15 мая — РИА Новости. Жители поселений начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новом руководстве, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Интересная тенденция — в последние две недели — это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 Мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек", — сказал он.
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Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, задействованных в сельском хозяйстве, не стали покидать свои дома.

"Убежать и уехать легко — это то, как сделали многие власти предержащие люди. Они уехали и бросили своих избирателей. Полиция бросила своих людей без охраны и защиты. Вот это преступление. А патриотизм — это когда ты продолжаешь работать на благо людей", — добавил Леонтьев.

По словам собеседника агентства, из "успешных хозяйств" практически никто не уехал, так как работа продолжалась и граждане не были подвержены "агрессивной пропаганде", они были уверены, что им ничего не угрожает.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир ПутинУкраинаЗапорожская область
 
 
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