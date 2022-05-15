https://ria.ru/20220515/kherson-1788639008.html

Власти Херсонской области призвали жителей не бояться запугивания

Власти Херсонской области призвали жителей не бояться запугивания - РИА Новости, 15.05.2022

Власти Херсонской области призвали жителей не бояться запугивания

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население не бояться запугиваний со стороны Украины о... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:26

2022-05-15T11:26

2022-05-15T11:26

специальная военная операция на украине

единая россия

херсонская область

украина

россия

владимир путин

владимир сальдо

андрей турчак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население не бояться запугиваний со стороны Украины о готовящемся наступлении и заверил, что российская армия защитит местное население."Не бойтесь, нас защитит армия России, ведь каждый день, каждый час, каждую секунду, ценой собственной жизни русский солдат бережёт мир в Херсоне, потому что своих не бросаем", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Стремоусов подчеркнул, что ему последние полтора месяца поступают сообщения от жителей Херсона, что у границ области сосредоточена 15 тысячная группировка украинской армии, которая готовится к наступлению."Приложу максимум усилий закрыть информационную атаку страха от нацистской пропаганды", - подчеркнул Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html

https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

единая россия, херсонская область , украина, россия, владимир путин, владимир сальдо, андрей турчак, в мире