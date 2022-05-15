https://ria.ru/20220515/kherson-1788626036.html
Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу
Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу - РИА Новости, 15.05.2022
Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу
Сотрудники, обеспечивающие безопасность и порядок в следственных изоляторах и тюрьмах в Херсонской области, должны продолжить выполнять свои обязанности для... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:49
2022-05-15T08:49
2022-05-15T09:20
херсон
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ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники, обеспечивающие безопасность и порядок в следственных изоляторах и тюрьмах в Херсонской области, должны продолжить выполнять свои обязанности для предотвращения хаоса, вопреки требованиям киевского режима оставить рабочие места, заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков.Ранее Гуряков рассказал агентству, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, для дискредитации действующей военно-гражданской администрации.Поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру. Совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.По словам собеседника агентства, личного состава СИЗО Херсона осталась треть. "Этого недостаточно, поэтому мы обратились в правоохранительные органы РФ для усиления периметра и внутри учреждения", - отметил он.Гуряков заявил, что готов продолжить исполнять свои обязанности для наведения порядка в вверенном ему учреждении."Я отдал этой службе 24 года. Для меня это личное. Я работал, чтобы те, кто здесь находится, не смогли отсюда беспрепятственно выйти. Здесь осужденные на пожизненное заключение, те, кто привлекается по особо тяжким преступлениям, - это и изнасилование, и грабежи, и разбои, поэтому обстановку надо держать под контролем", - добавил Гуряков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/bunt-1788530967.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Исполняющий обязанности начальника следственного изолятора о бунте в херсонском СИЗО
Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, для дискредитации действующий военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.
2022-05-15T08:49
true
PT3M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, россия, служба безопасности украины, в мире
08:49 15.05.2022 (обновлено: 09:20 15.05.2022)
Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу
Начальник Херсонского СИЗО Гуряков призвал коллег продолжить работу, чтобы избежать хаоса
ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники, обеспечивающие безопасность и порядок в следственных изоляторах и тюрьмах в Херсонской области, должны продолжить выполнять свои обязанности для предотвращения хаоса, вопреки требованиям киевского режима оставить рабочие места, заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков.
Ранее Гуряков рассказал агентству, что, являясь агентом СБУ
, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, для дискредитации действующей военно-гражданской администрации.
Поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру. Совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ
бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.
"Не слушаете своих кураторов (СБУ), продолжайте выполнять свои функциональные обязанности… Если выпустить осужденных и подследственных, то в городе начнется просто хаос. Осужденным деваться некуда, начнутся грабежи, разбои и изнасилования. Поэтому я прошу всех остаться на своих рабочих местах", - сказал Гуряков.
По словам собеседника агентства, личного состава СИЗО Херсона
осталась треть. "Этого недостаточно, поэтому мы обратились в правоохранительные органы РФ для усиления периметра и внутри учреждения", - отметил он.
Гуряков заявил, что готов продолжить исполнять свои обязанности для наведения порядка в вверенном ему учреждении.
"Я отдал этой службе 24 года. Для меня это личное. Я работал, чтобы те, кто здесь находится, не смогли отсюда беспрепятственно выйти. Здесь осужденные на пожизненное заключение, те, кто привлекается по особо тяжким преступлениям, - это и изнасилование, и грабежи, и разбои, поэтому обстановку надо держать под контролем", - добавил Гуряков.