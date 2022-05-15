https://ria.ru/20220515/kherson-1788626036.html

Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу

Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу - РИА Новости, 15.05.2022

Начальник Херсонского СИЗО призвал коллег продолжать работу

Сотрудники, обеспечивающие безопасность и порядок в следственных изоляторах и тюрьмах в Херсонской области, должны продолжить выполнять свои обязанности для... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:49

2022-05-15T08:49

2022-05-15T09:20

херсон

россия

служба безопасности украины

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ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники, обеспечивающие безопасность и порядок в следственных изоляторах и тюрьмах в Херсонской области, должны продолжить выполнять свои обязанности для предотвращения хаоса, вопреки требованиям киевского режима оставить рабочие места, заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков.Ранее Гуряков рассказал агентству, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, для дискредитации действующей военно-гражданской администрации.Поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру. Совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.По словам собеседника агентства, личного состава СИЗО Херсона осталась треть. "Этого недостаточно, поэтому мы обратились в правоохранительные органы РФ для усиления периметра и внутри учреждения", - отметил он.Гуряков заявил, что готов продолжить исполнять свои обязанности для наведения порядка в вверенном ему учреждении."Я отдал этой службе 24 года. Для меня это личное. Я работал, чтобы те, кто здесь находится, не смогли отсюда беспрепятственно выйти. Здесь осужденные на пожизненное заключение, те, кто привлекается по особо тяжким преступлениям, - это и изнасилование, и грабежи, и разбои, поэтому обстановку надо держать под контролем", - добавил Гуряков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/bunt-1788530967.html

https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html

херсон

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Исполняющий обязанности начальника следственного изолятора о бунте в херсонском СИЗО Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, для дискредитации действующий военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков. 2022-05-15T08:49 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, россия, служба безопасности украины, в мире