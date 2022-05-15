https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html

Власти Херсона рассказали о ситуации в городе

Власти Херсона рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 15.05.2022

Власти Херсона рассказали о ситуации в городе

Военная полиция РФ в полной мере контролирует ситуацию в Херсоне. Криминогенная обстановка в городе стабильная, заявил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:19

2022-05-15T08:19

2022-05-15T08:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

россия

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ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Военная полиция РФ в полной мере контролирует ситуацию в Херсоне. Криминогенная обстановка в городе стабильная, заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника херсонского следственного изолятора Игорь Гуряков."На данный момент, я считаю, более чем достаточно (сил) со стороны Российской Федерации, потому как в городе обстановка стабильная и, насколько я знаю, контролируемая полностью", - сказал он.Ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал РИА Новости, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных, для дестабилизации ситуации в городе и для дискредитации действующей военно-гражданской администрации.Гуряков, поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру, после чего совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , в мире, россия