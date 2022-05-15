https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html
Власти Херсона рассказали о ситуации в городе
Власти Херсона рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 15.05.2022
Власти Херсона рассказали о ситуации в городе
Военная полиция РФ в полной мере контролирует ситуацию в Херсоне. Криминогенная обстановка в городе стабильная, заявил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:19
2022-05-15T08:19
2022-05-15T08:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
россия
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ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Военная полиция РФ в полной мере контролирует ситуацию в Херсоне. Криминогенная обстановка в городе стабильная, заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника херсонского следственного изолятора Игорь Гуряков."На данный момент, я считаю, более чем достаточно (сил) со стороны Российской Федерации, потому как в городе обстановка стабильная и, насколько я знаю, контролируемая полностью", - сказал он.Ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал РИА Новости, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных, для дестабилизации ситуации в городе и для дискредитации действующей военно-гражданской администрации.Гуряков, поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру, после чего совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, россия
08:19 15.05.2022 (обновлено: 08:20 15.05.2022)
Власти Херсона рассказали о ситуации в городе
И.о. начальника СИЗО Гуряков: обстановка в Херсоне контролируется военной полицией России