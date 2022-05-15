https://ria.ru/20220515/karadzhich-1788654134.html

Караджич: война в Югославии была для Запада тренировкой перед Украиной

Караджич: война в Югославии была для Запада тренировкой перед Украиной - РИА Новости, 15.05.2022

Караджич: война в Югославии была для Запада тренировкой перед Украиной

Вооруженные конфликты в Югославии требовались странам Запада как подготовка к происходящему на Украине, заявил экс-президент Республики Сербской Боснии (PC БиГ) РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:50

2022-05-15T13:50

2022-05-15T13:50

в мире

босния и герцеговина

югославия

украина

нато

радован караджич

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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные конфликты в Югославии требовались странам Запада как подготовка к происходящему на Украине, заявил экс-президент Республики Сербской Боснии (PC БиГ) и Герцеговины Радован Караджич.Караджич, признанный Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге и затем апелляционной палатой виновным в военных преступлениях 1992-1995 годов в БиГ, отбывает пожизненный тюремный срок."Как только Балканы немного примирились, продолжая споры на второстепенной арене, вспыхнуло на Украине. И если кто-то спрашивает себя, зачем была нужна война в Югославии, потому что войны бы не было, если бы Запад ее не подталкивал, Украина дает ответ - наша "малая война" была нужна ради этой большей войны на Украине, которой также бы не было без подстрекания НАТО резким расширением", - написал Караджич в авторском тексте для издания "Вечерне новости"."Как бы ни завершилось на Украине, ничто не гарантирует, что это будет конец", - написал он, добавив, что нет гарантий, что это не вступление" в еще больший кризис "с опорой на прецеденты в Югославии и на Украине".В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.

https://ria.ru/20220513/kosovo-1788331217.html

босния и герцеговина

югославия

украина

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Влада Копылова

в мире, босния и герцеговина, югославия, украина, нато, радован караджич