Караджич: война в Югославии была для Запада тренировкой перед Украиной
Экс-президент БиГ Караджич назвал войну в Югославии тренировкой для Запада перед Украиной
© AP Photo / ICTY, Pool via APЭкс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич
© AP Photo / ICTY, Pool via AP
Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные конфликты в Югославии требовались странам Запада как подготовка к происходящему на Украине, заявил экс-президент Республики Сербской Боснии (PC БиГ) и Герцеговины Радован Караджич.
Караджич, признанный Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге и затем апелляционной палатой виновным в военных преступлениях 1992-1995 годов в БиГ, отбывает пожизненный тюремный срок.
"Как только Балканы немного примирились, продолжая споры на второстепенной арене, вспыхнуло на Украине. И если кто-то спрашивает себя, зачем была нужна война в Югославии, потому что войны бы не было, если бы Запад ее не подталкивал, Украина дает ответ - наша "малая война" была нужна ради этой большей войны на Украине, которой также бы не было без подстрекания НАТО резким расширением", - написал Караджич в авторском тексте для издания "Вечерне новости".
"Как бы ни завершилось на Украине, ничто не гарантирует, что это будет конец", - написал он, добавив, что нет гарантий, что это не вступление" в еще больший кризис "с опорой на прецеденты в Югославии и на Украине".
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.