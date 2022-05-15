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Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград

Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград - РИА Новости, 16.05.2022

Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-15T18:48

2022-05-15T18:48

2022-05-16T00:14

политика

россия

швеция

польша

финляндия

нато

калининградская область

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области.По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.Западные СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион — это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.

https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html

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швеция

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, швеция, польша, финляндия, нато, калининградская область