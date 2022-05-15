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Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград - РИА Новости, 16.05.2022
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Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград
Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград - РИА Новости, 16.05.2022
Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград
Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T18:48
2022-05-16T00:14
политика
россия
швеция
польша
финляндия
нато
калининградская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области.По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.Западные СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион — это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
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россия
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политика, россия, швеция, польша, финляндия, нато, калининградская область
18:48 15.05.2022 (обновлено: 00:14 16.05.2022)
 
Бывший польский военный захотел "демилитаризовать" Калининград

Бывший замминистра обороны Польши Шереметьев предложил "демилитаризировать Калининград"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области.
"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", — сказал он.
По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.
Западные СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион — это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
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