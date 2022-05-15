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В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя - РИА Новости, 15.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220515/ispoved-1788707334.html
В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя
В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя - РИА Новости, 15.05.2022
В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя
Русская православная церковь (РПЦ) будет настаивать на том, что исповедь заключенных не должна прослушиваться, заявил председатель Отдела внешних церковных... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:26
2022-05-15T23:14
религия
россия
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) будет настаивать на том, что исповедь заключенных не должна прослушиваться, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее Минюст опубликовал проект приказа о новых правилах внутреннего распорядка СИЗО. В нем исключаются положение том, что услуги служителей религиозных культов оплачиваются из средств подозреваемых или обвиняемых, находящихся на их лицевых счетах. Священники также смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты, если они не запрещены, а личные встречи со священнослужителями смогут предоставляться без ограничения их числа в присутствии представителя администрации учреждения, а также могут проходить без слышимости третьих лиц."В таинстве исповеди могут участвовать только священник, исповедующийся и Бог, никакие другие лица здесь участвовать не должны. Ни посредованно, ни опосредованно, ни через систему прослушивания, ни через видеокамеры. Разговор должен происходить только между священником и кающимся", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Хорошо, что правила содержания заключенных гуманизируются, но при этом очень важно, чтобы при определении правил общения со священниками учитывались и пожелания церкви, подытожил митрополит.
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россия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь
22:26 15.05.2022 (обновлено: 23:14 15.05.2022)
 
В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя

Митрополит Иларион: исповедь заключенных не должна прослушиваться

© AP Photo / Sergei GritsИсповедь
Исповедь - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Исповедь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) будет настаивать на том, что исповедь заключенных не должна прослушиваться, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее Минюст опубликовал проект приказа о новых правилах внутреннего распорядка СИЗО. В нем исключаются положение том, что услуги служителей религиозных культов оплачиваются из средств подозреваемых или обвиняемых, находящихся на их лицевых счетах. Священники также смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты, если они не запрещены, а личные встречи со священнослужителями смогут предоставляться без ограничения их числа в присутствии представителя администрации учреждения, а также могут проходить без слышимости третьих лиц.
"В таинстве исповеди могут участвовать только священник, исповедующийся и Бог, никакие другие лица здесь участвовать не должны. Ни посредованно, ни опосредованно, ни через систему прослушивания, ни через видеокамеры. Разговор должен происходить только между священником и кающимся", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Хорошо, что правила содержания заключенных гуманизируются, но при этом очень важно, чтобы при определении правил общения со священниками учитывались и пожелания церкви, подытожил митрополит.
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
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РелигияРоссияМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковь
 
 
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