https://ria.ru/20220515/ispoved-1788707334.html

В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя

В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя - РИА Новости, 15.05.2022

В РПЦ заявили, что исповедь заключенных прослушивать нельзя

Русская православная церковь (РПЦ) будет настаивать на том, что исповедь заключенных не должна прослушиваться, заявил председатель Отдела внешних церковных... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T22:26

2022-05-15T22:26

2022-05-15T23:14

религия

россия

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) будет настаивать на том, что исповедь заключенных не должна прослушиваться, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее Минюст опубликовал проект приказа о новых правилах внутреннего распорядка СИЗО. В нем исключаются положение том, что услуги служителей религиозных культов оплачиваются из средств подозреваемых или обвиняемых, находящихся на их лицевых счетах. Священники также смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты, если они не запрещены, а личные встречи со священнослужителями смогут предоставляться без ограничения их числа в присутствии представителя администрации учреждения, а также могут проходить без слышимости третьих лиц."В таинстве исповеди могут участвовать только священник, исповедующийся и Бог, никакие другие лица здесь участвовать не должны. Ни посредованно, ни опосредованно, ни через систему прослушивания, ни через видеокамеры. Разговор должен происходить только между священником и кающимся", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Хорошо, что правила содержания заключенных гуманизируются, но при этом очень важно, чтобы при определении правил общения со священниками учитывались и пожелания церкви, подытожил митрополит.

https://ria.ru/20220508/kazn-1787564694.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь