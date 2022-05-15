https://ria.ru/20220515/infoobmen-1788661689.html

В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США

В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США - РИА Новости, 15.05.2022

В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США

Инфообмен в батальоне украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) организован по стандарту, принятому в армии США,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:05

2022-05-15T15:05

2022-05-15T15:05

специальная военная операция на украине

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украина

сша

батальон "азов"

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МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Инфообмен в батальоне украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) организован по стандарту, принятому в армии США, свидетельствуют документы, найденные корреспондентами РИА Новости на мариупольской базе "Азова".В частности, обнаружено руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка отдельного отряда специального назначения "Азов" для предоставления ежедневного и текущего отчета о противнике по стандарту SALUTE, разработанному и принятому в корпусе морской пехоты армии США.Данный американский стандарт подачи информации получил название в соответствии с аббревиатурой SALUTE. Буквы обозначают: S - size (размер/количество); А - activity (деятельность/активность); L - location (место расположения); U - unit (род войск); T - time (время); E - equipment (амуниция, вооружение, снаряжение).По этим стандартам, заметив противника, военнослужащий должен передать своему командованию всю информацию о нем - строго в хронологическом порядке, соответствующем аббревиатуре SALUTE: сначала в сообщении должно фигурировать количество замеченных войск, затем их деятельность, расположение, вид, время обнаружения и в завершении, вооружение.Обнаруженный документ был издан в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка "Азов", подписан его командиром Прокопенко Д.Г.Найденное руководство было составлено на трех языках: русский, украинский и английский. В качестве эталона сообщения, сформированного в соответствии со стандартом SALUTE, предлагалось сообщение американских морских пехотинцев, поступившее с позиции в Афганистане относительно перемещений талибов.

https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html

украина

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, батальон "азов"