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В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/infoobmen-1788661689.html
В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США
В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США - РИА Новости, 15.05.2022
В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США
Инфообмен в батальоне украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) организован по стандарту, принятому в армии США,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:05
2022-05-15T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
батальон "азов"
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МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Инфообмен в батальоне украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) организован по стандарту, принятому в армии США, свидетельствуют документы, найденные корреспондентами РИА Новости на мариупольской базе "Азова".В частности, обнаружено руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка отдельного отряда специального назначения "Азов" для предоставления ежедневного и текущего отчета о противнике по стандарту SALUTE, разработанному и принятому в корпусе морской пехоты армии США.Данный американский стандарт подачи информации получил название в соответствии с аббревиатурой SALUTE. Буквы обозначают: S - size (размер/количество); А - activity (деятельность/активность); L - location (место расположения); U - unit (род войск); T - time (время); E - equipment (амуниция, вооружение, снаряжение).По этим стандартам, заметив противника, военнослужащий должен передать своему командованию всю информацию о нем - строго в хронологическом порядке, соответствующем аббревиатуре SALUTE: сначала в сообщении должно фигурировать количество замеченных войск, затем их деятельность, расположение, вид, время обнаружения и в завершении, вооружение.Обнаруженный документ был издан в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка "Азов", подписан его командиром Прокопенко Д.Г.Найденное руководство было составлено на трех языках: русский, украинский и английский. В качестве эталона сообщения, сформированного в соответствии со стандартом SALUTE, предлагалось сообщение американских морских пехотинцев, поступившее с позиции в Афганистане относительно перемещений талибов.
https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html
украина
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в мире, украина, сша, батальон "азов"
15:05 15.05.2022
 
В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США

В нацбате "Азов" организовали инфообмен по стандарту SALUTE, принятому в армии США

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов”
Бойцы батальона “Азов” - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона “Азов”. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Инфообмен в батальоне украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) организован по стандарту, принятому в армии США, свидетельствуют документы, найденные корреспондентами РИА Новости на мариупольской базе "Азова".
В частности, обнаружено руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка отдельного отряда специального назначения "Азов" для предоставления ежедневного и текущего отчета о противнике по стандарту SALUTE, разработанному и принятому в корпусе морской пехоты армии США.
Данный американский стандарт подачи информации получил название в соответствии с аббревиатурой SALUTE. Буквы обозначают: S - size (размер/количество); А - activity (деятельность/активность); L - location (место расположения); U - unit (род войск); T - time (время); E - equipment (амуниция, вооружение, снаряжение).
По этим стандартам, заметив противника, военнослужащий должен передать своему командованию всю информацию о нем - строго в хронологическом порядке, соответствующем аббревиатуре SALUTE: сначала в сообщении должно фигурировать количество замеченных войск, затем их деятельность, расположение, вид, время обнаружения и в завершении, вооружение.
Боевики националистического полка Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 10:20Специальная военная операция на Украине
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу
Обнаруженный документ был издан в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка "Азов", подписан его командиром Прокопенко Д.Г.
Найденное руководство было составлено на трех языках: русский, украинский и английский. В качестве эталона сообщения, сформированного в соответствии со стандартом SALUTE, предлагалось сообщение американских морских пехотинцев, поступившее с позиции в Афганистане относительно перемещений талибов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАБатальон "Азов"
 
 
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