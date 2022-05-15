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Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм - РИА Новости, 15.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220515/igry-1788711840.html
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм - РИА Новости, 15.05.2022
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм
Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T23:35
2022-05-15T23:35
религия
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
россия
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. &lt;...&gt; Компьютерные игры – это своеобразный наркотик, поэтому с точки зрения церкви компьютерные игры в целом влияют отрицательно на психику людей. Именно по этой причине церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя о том, как церковь относится к видеоиграм и почему не разрабатывает их.Компьютерными играми, по мнению митрополита, как правило, увлекаются дети и подростки, но иногда и взрослые люди тоже. При этом игра, сказал он, может выбить человека из его нормального состояния, погрузив в иллюзорный мир, и опасность компьютерных игр заключается в том, что "человек может стать зависим от них, так же, как люди впадают в зависимость от алкоголя и наркотиков".
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митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, россия, общество
23:35 15.05.2022
 
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм

Митрополит Иларион: церковь отрицательно относится к компьютерным играм

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители выставок Comic Con Russia и "ИгроМир"
Посетители выставок Comic Con Russia и ИгроМир - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. <...> Компьютерные игры – это своеобразный наркотик, поэтому с точки зрения церкви компьютерные игры в целом влияют отрицательно на психику людей. Именно по этой причине церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя о том, как церковь относится к видеоиграм и почему не разрабатывает их.
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РелигияМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковьРоссияОбщество
 
 
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