https://ria.ru/20220515/igry-1788711840.html

Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм

Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм - РИА Новости, 15.05.2022

Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм

Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:35

2022-05-15T23:35

2022-05-15T23:35

религия

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

россия

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. <...> Компьютерные игры – это своеобразный наркотик, поэтому с точки зрения церкви компьютерные игры в целом влияют отрицательно на психику людей. Именно по этой причине церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя о том, как церковь относится к видеоиграм и почему не разрабатывает их.Компьютерными играми, по мнению митрополита, как правило, увлекаются дети и подростки, но иногда и взрослые люди тоже. При этом игра, сказал он, может выбить человека из его нормального состояния, погрузив в иллюзорный мир, и опасность компьютерных игр заключается в том, что "человек может стать зависим от них, так же, как люди впадают в зависимость от алкоголя и наркотиков".

https://ria.ru/20220114/moleben-1767891589.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, россия, общество