https://ria.ru/20220515/igry-1788711840.html
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм - РИА Новости, 15.05.2022
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм
Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T23:35
2022-05-15T23:35
2022-05-15T23:35
религия
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147363/93/1473639333_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_41ed6bef8dc1b92a91c2a2fae61f69a0.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. <...> Компьютерные игры – это своеобразный наркотик, поэтому с точки зрения церкви компьютерные игры в целом влияют отрицательно на психику людей. Именно по этой причине церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя о том, как церковь относится к видеоиграм и почему не разрабатывает их.Компьютерными играми, по мнению митрополита, как правило, увлекаются дети и подростки, но иногда и взрослые люди тоже. При этом игра, сказал он, может выбить человека из его нормального состояния, погрузив в иллюзорный мир, и опасность компьютерных игр заключается в том, что "человек может стать зависим от них, так же, как люди впадают в зависимость от алкоголя и наркотиков".
https://ria.ru/20220114/moleben-1767891589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147363/93/1473639333_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_ad085e0ceea57db057e28b583ba24bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, россия, общество
Митрополит рассказал об отношении РПЦ к компьютерным играм
Митрополит Иларион: церковь отрицательно относится к компьютерным играм
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к видеоиграм из-за опасности формирования у людей зависимости от них, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. <...> Компьютерные игры – это своеобразный наркотик, поэтому с точки зрения церкви компьютерные игры в целом влияют отрицательно на психику людей. Именно по этой причине церковь не участвует в создании компьютерных игр, точно также как церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир
" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя о том, как церковь относится к видеоиграм и почему не разрабатывает их.
Компьютерными играми, по мнению митрополита, как правило, увлекаются дети и подростки, но иногда и взрослые люди тоже. При этом игра, сказал он, может выбить человека из его нормального состояния, погрузив в иллюзорный мир, и опасность компьютерных игр заключается в том, что "человек может стать зависим от них, так же, как люди впадают в зависимость от алкоголя и наркотиков".