https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788688769.html

Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище

Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище - РИА Новости, 15.05.2022

Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище

Артиста Рената Ибрагимова похоронили в воскресенье, 15 мая, на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщил РИА Новости директор певца... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:06

2022-05-15T19:06

2022-05-15T19:06

культура

ренат ибрагимов

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788595395_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_e2db0c42a0b01b91ec85ff1c3719ec89.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Артиста Рената Ибрагимова похоронили в воскресенье, 15 мая, на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщил РИА Новости директор певца Александр Яковлев."Да, всё завершилось",- сказал он.Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр Ренат Ибрагимов скончался 14 мая, в возрасте 74 лет.Ренат Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди известных хитов — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждёшь, Лизавета".

https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ренат ибрагимов, россия, москва