https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788688769.html
Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище
Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище - РИА Новости, 15.05.2022
Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище
Артиста Рената Ибрагимова похоронили в воскресенье, 15 мая, на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщил РИА Новости директор певца... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:06
2022-05-15T19:06
2022-05-15T19:06
культура
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Артиста Рената Ибрагимова похоронили в воскресенье, 15 мая, на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщил РИА Новости директор певца Александр Яковлев."Да, всё завершилось",- сказал он.Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр Ренат Ибрагимов скончался 14 мая, в возрасте 74 лет.Ренат Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди известных хитов — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждёшь, Лизавета".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ренат ибрагимов, россия, москва
Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище
Артиста Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище в Мытищах
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Артиста Рената Ибрагимова похоронили в воскресенье, 15 мая, на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщил РИА Новости директор певца Александр Яковлев.
"Да, всё завершилось",- сказал он.
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр Ренат Ибрагимов скончался 14 мая, в возрасте 74 лет.
Ренат Ибрагимов
— советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди известных хитов — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждёшь, Лизавета".