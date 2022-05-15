https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788672082.html

В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым

В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым - РИА Новости, 15.05.2022

В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым

Сотни человек в Москве пришли проститься с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, церемония прошла на территории Соборной мечети под открытым небом,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:33

2022-05-15T16:33

2022-05-15T16:33

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ренат ибрагимов

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сотни человек в Москве пришли проститься с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, церемония прошла на территории Соборной мечети под открытым небом, передает корреспондент РИА Новости.Вдова артиста Светлана вышла к микрофону вместе с детьми. Она поблагодарила всех, кто взял на себя организацию прощания, а также сказала несколько слов о том, каким был ее супруг. "Добрым и порядочный человеком был мой муж", - сказала она и передала слово сыну.Сын певца Султан Ибрагимов поблагодарил всех, кто пришел или срочно прилетел в Москву, чтобы проститься с его отцом. "Спасибо всем. Я сейчас даже встретил... тут людей, которые специально из Казани прилетели", - отметил он.После погребальной молитвы народного артиста похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища.Советский и российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов, а также композитор, актер, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова родился 20 ноября 1947 года во Львове. В 1981 году был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Среди известных хитов Ибрагимова - "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета". Скончался артист 14 мая на 75-м году жизни.

https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва, ренат ибрагимов