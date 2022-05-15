https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788672082.html
В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым
В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым - РИА Новости, 15.05.2022
В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым
Сотни человек в Москве пришли проститься с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, церемония прошла на территории Соборной мечети под открытым небом,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:33
2022-05-15T16:33
2022-05-15T16:33
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москва
ренат ибрагимов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сотни человек в Москве пришли проститься с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, церемония прошла на территории Соборной мечети под открытым небом, передает корреспондент РИА Новости.Вдова артиста Светлана вышла к микрофону вместе с детьми. Она поблагодарила всех, кто взял на себя организацию прощания, а также сказала несколько слов о том, каким был ее супруг. "Добрым и порядочный человеком был мой муж", - сказала она и передала слово сыну.Сын певца Султан Ибрагимов поблагодарил всех, кто пришел или срочно прилетел в Москву, чтобы проститься с его отцом. "Спасибо всем. Я сейчас даже встретил... тут людей, которые специально из Казани прилетели", - отметил он.После погребальной молитвы народного артиста похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища.Советский и российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов, а также композитор, актер, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова родился 20 ноября 1947 года во Львове. В 1981 году был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Среди известных хитов Ибрагимова - "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета". Скончался артист 14 мая на 75-м году жизни.
https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, ренат ибрагимов
В Москве простились с артистом Ренатом Ибрагимовым
В Москве простились с народным артистом РСФСР артистом Ренатом Ибрагимовым