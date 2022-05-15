https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788662650.html
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым - РИА Новости, 15.05.2022
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:14
2022-05-15T15:14
2022-05-15T18:06
культура
новости культуры
ренат ибрагимов
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости.Ренат Ибрагимов, советский и российский эстрадный певец , композитор, актер, продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова, родился 20 ноября 1947 года во Львове. В 1981 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Среди известных хитов Ибрагимова — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".Скончался артист 14 мая на 75-м году жизни. Похороны пройдут на мусульманском участке Волковского кладбища.
https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, ренат ибрагимов, москва
15:14 15.05.2022 (обновлено: 18:06 15.05.2022)
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
В Москве началось прощание с советским и российским эстрадным певцом Ренатом Ибрагимовым