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В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым - РИА Новости, 15.05.2022
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Культура
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В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым - РИА Новости, 15.05.2022
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:14
2022-05-15T18:06
культура
новости культуры
ренат ибрагимов
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости.Ренат Ибрагимов, советский и российский эстрадный певец , композитор, актер, продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова, родился 20 ноября 1947 года во Львове. В 1981 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Среди известных хитов Ибрагимова — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".Скончался артист 14 мая на 75-м году жизни. Похороны пройдут на мусульманском участке Волковского кладбища.
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новости культуры, ренат ибрагимов, москва
15:14 15.05.2022 (обновлено: 18:06 15.05.2022)
 
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым

В Москве началось прощание с советским и российским эстрадным певцом Ренатом Ибрагимовым

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПевец Ренат Ибрагимов
Певец Ренат Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Певец Ренат Ибрагимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая РИА Новости. На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости.
Ренат Ибрагимов, советский и российский эстрадный певец , композитор, актер, продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова, родился 20 ноября 1947 года во Львове. В 1981 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Среди известных хитов Ибрагимова — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".
Скончался артист 14 мая на 75-м году жизни. Похороны пройдут на мусульманском участке Волковского кладбища.
Певец Ренат Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 22:52
Биография Рената Ибрагимова
 
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