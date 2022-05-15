https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788662650.html

В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым

В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым - РИА Новости, 15.05.2022

В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым

На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:14

2022-05-15T15:14

2022-05-15T18:06

культура

новости культуры

ренат ибрагимов

москва

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На территории Московской соборной мечети началось прощание с популярным эстрадным певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым, передает корреспондент РИА Новости.Ренат Ибрагимов, советский и российский эстрадный певец , композитор, актер, продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова, родился 20 ноября 1947 года во Львове. В 1981 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Среди известных хитов Ибрагимова — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".Скончался артист 14 мая на 75-м году жизни. Похороны пройдут на мусульманском участке Волковского кладбища.

https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ренат ибрагимов, москва