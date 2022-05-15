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Немцы сравнили Бербок с "дитем в песочнице" из-за слов о границах Украины - РИА Новости, 15.05.2022
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Немцы сравнили Бербок с "дитем в песочнице" из-за слов о границах Украины
Немцы сравнили Бербок с "дитем в песочнице" из-за слов о границах Украины - РИА Новости, 15.05.2022
Немцы сравнили Бербок с "дитем в песочнице" из-за слов о границах Украины
Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что страны "Большой семерки" никогда не признают возможного изменения границ Украины в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:30
2022-05-15T09:30
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
g7
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что страны "Большой семерки" никогда не признают возможного изменения границ Украины в результате российской спецоперации, вызвало замешательство читателей газеты Die Welt.В комментариях многие засомневались в профессионализме главы немецкого МИД, так как, по их мнению, безапелляционность высказываний главы ведомства противоречат целям ее работы."Никогда — это слово упрямых детишек из песочницы, а не дипломатический термин", — написал Mike H."Уважаемая "Большая семерка"! "Никогда не говори "никогда"" — старая поговорка, имеющая претензию на вечность!" — напомнил Fritz S."Вернут ли США Гавайи?" — поинтересовался Michael S."Это всего лишь мнение, но имейте в виду, что там, где сейчас США, индейцы еще охотились на буйволов, пока Украина была частью России. Если мы действительно хотим предотвратить ущерб для Германии, следует просто держаться подальше от этого потенциально все более сложного конфликта", — заявил Reinhold K."Слова "никогда" и "навсегда" никогда не должны использоваться в дипломатических переговорах. Этим вы загоняете себя в угол, где попадаете в ловушку собственной логики и не можете выбраться, не нарушив своего слова", — рассудил Drösel."А какую дату мы используем в качестве ключевой для непризнания границ? Может, и мы получим что-нибудь?" — задался вопросом Daniel D."Я вот хочу вернуть старые границы Священной Римской империи германской нации. В то время Рим был еще немецким", — ответил ему комментатор с никнеймом G.R."Это лишь показывает абсолютную дипломатическую наивность и некомпетентность. В конце концов, если мы все еще остаемся частью Большой Сотни, это отодвинет G7 на второй план. Более 3/4 мира не имеют никаких проблем с Россией, точно так же, как почти ни у кого не было проблем с США в 2003 году, когда они вошли в Ирак. И эта приверженность перманентной войне в Украине! Осознанная готовность к эскалации! Оружие и деньги доставляют без конца, независимо от мнения собственного населения", — посетовала Corinna L."На протяжении тысячелетий границы постоянно перекраивались, после конфликтов или по договору. Почему это должно измениться сейчас? Меняются только действующие лица, человек как таковой — нет. Каждое поколение всегда начинает сначала, игнорируя опыт предков, в лучшем случае как минимум ставя их под сомнение", — подытожил Dietmar H.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, g7
09:30 15.05.2022
 
Немцы сравнили Бербок с "дитем в песочнице" из-за слов о границах Украины

Читатели Die Welt не поддержали заявление Бербок о границах Украины

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что страны "Большой семерки" никогда не признают возможного изменения границ Украины в результате российской спецоперации, вызвало замешательство читателей газеты Die Welt.
В комментариях многие засомневались в профессионализме главы немецкого МИД, так как, по их мнению, безапелляционность высказываний главы ведомства противоречат целям ее работы.
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"Никогда — это слово упрямых детишек из песочницы, а не дипломатический термин", — написал Mike H.
"Уважаемая "Большая семерка"! "Никогда не говори "никогда"" — старая поговорка, имеющая претензию на вечность!" — напомнил Fritz S.
"Вернут ли США Гавайи?" — поинтересовался Michael S.
"Это всего лишь мнение, но имейте в виду, что там, где сейчас США, индейцы еще охотились на буйволов, пока Украина была частью России. Если мы действительно хотим предотвратить ущерб для Германии, следует просто держаться подальше от этого потенциально все более сложного конфликта", — заявил Reinhold K.
"Слова "никогда" и "навсегда" никогда не должны использоваться в дипломатических переговорах. Этим вы загоняете себя в угол, где попадаете в ловушку собственной логики и не можете выбраться, не нарушив своего слова", — рассудил Drösel.
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"А какую дату мы используем в качестве ключевой для непризнания границ? Может, и мы получим что-нибудь?" — задался вопросом Daniel D.
"Я вот хочу вернуть старые границы Священной Римской империи германской нации. В то время Рим был еще немецким", — ответил ему комментатор с никнеймом G.R.
"Это лишь показывает абсолютную дипломатическую наивность и некомпетентность. В конце концов, если мы все еще остаемся частью Большой Сотни, это отодвинет G7 на второй план. Более 3/4 мира не имеют никаких проблем с Россией, точно так же, как почти ни у кого не было проблем с США в 2003 году, когда они вошли в Ирак. И эта приверженность перманентной войне в Украине! Осознанная готовность к эскалации! Оружие и деньги доставляют без конца, независимо от мнения собственного населения", — посетовала Corinna L.
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"На протяжении тысячелетий границы постоянно перекраивались, после конфликтов или по договору. Почему это должно измениться сейчас? Меняются только действующие лица, человек как таковой — нет. Каждое поколение всегда начинает сначала, игнорируя опыт предков, в лучшем случае как минимум ставя их под сомнение", — подытожил Dietmar H.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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