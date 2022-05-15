https://ria.ru/20220515/grad-1788643453.html
В некоторых районах Подмосковья прошел град
В некоторых районах Подмосковья прошел град - РИА Новости, 15.05.2022
В некоторых районах Подмосковья прошел град
Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:01
2022-05-15T12:01
2022-05-15T12:01
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
ступинский район
погода
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.Град прошел в некоторых районах Московской области. В частности осадки зафиксированы в Ступинском районе на юге Подмосковья.Как пояснил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, скорее всего, это снежная крупа."Мы не фиксируем града. Скорее всего, это мелкая крупа в холодном тылу циклона", - отметил Тишковец.
https://ria.ru/20220515/pogoda-1788628686.html
московская область (подмосковье)
ступинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), ступинский район, погода
В некоторых районах Подмосковья прошел град
В некоторых районах Подмосковья, включая Ступинский, прошел град