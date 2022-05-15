https://ria.ru/20220515/grad-1788643453.html

В некоторых районах Подмосковья прошел град

В некоторых районах Подмосковья прошел град - РИА Новости, 15.05.2022

В некоторых районах Подмосковья прошел град

Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:01

2022-05-15T12:01

2022-05-15T12:01

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

ступинский район

погода

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.Град прошел в некоторых районах Московской области. В частности осадки зафиксированы в Ступинском районе на юге Подмосковья.Как пояснил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, скорее всего, это снежная крупа."Мы не фиксируем града. Скорее всего, это мелкая крупа в холодном тылу циклона", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20220515/pogoda-1788628686.html

московская область (подмосковье)

ступинский район

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), ступинский район, погода