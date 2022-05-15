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В некоторых районах Подмосковья прошел град - РИА Новости, 15.05.2022
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В некоторых районах Подмосковья прошел град
В некоторых районах Подмосковья прошел град - РИА Новости, 15.05.2022
В некоторых районах Подмосковья прошел град
Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:01
2022-05-15T12:01
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
ступинский район
погода
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.Град прошел в некоторых районах Московской области. В частности осадки зафиксированы в Ступинском районе на юге Подмосковья.Как пояснил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, скорее всего, это снежная крупа."Мы не фиксируем града. Скорее всего, это мелкая крупа в холодном тылу циклона", - отметил Тишковец.
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московская область (подмосковье)
ступинский район
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общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), ступинский район, погода
12:01 15.05.2022
 
В некоторых районах Подмосковья прошел град

В некоторых районах Подмосковья, включая Ступинский, прошел град

© РИА Новости / Каролина Кренделева / Перейти в фотобанкГрад
Град - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Каролина Кренделева
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Град. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Град прошел в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Град прошел в некоторых районах Московской области. В частности осадки зафиксированы в Ступинском районе на юге Подмосковья.
Как пояснил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, скорее всего, это снежная крупа.
"Мы не фиксируем града. Скорее всего, это мелкая крупа в холодном тылу циклона", - отметил Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 09:34
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ОбществоЕвгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)Ступинский районПогода
 
 
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