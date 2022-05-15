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В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России - РИА Новости, 15.05.2022
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В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России
В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России - РИА Новости, 15.05.2022
В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России
Итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи глав МИД G7, подтверждает курс некоторых стран по вмешательству во внутренние дела РФ через навязывание своих... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:34
2022-05-15T13:34
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи глав МИД G7, подтверждает курс некоторых стран по вмешательству во внутренние дела РФ через навязывание своих представлений о демократии, необходимо совершенствовать законодательство по защите суверенитета России, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Таким образом в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путём навязывания нашему обществу своих представлений о демократии", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Он добавил, что под защитой информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств "Семерка" подразумевает "усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ".Он отметил, что подобные меры подтверждают необходимость улучшения законодательства по защите суверенитета."Всё это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу", - приводятся его слова в сообщении.
https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html
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в мире, россия, канада, франция
13:34 15.05.2022
 
В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России

В Госдуме заявили, что страны G7 усиливают вмешательство во внутренние дела России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи глав МИД G7, подтверждает курс некоторых стран по вмешательству во внутренние дела РФ через навязывание своих представлений о демократии, необходимо совершенствовать законодательство по защите суверенитета России, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Таким образом в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путём навязывания нашему обществу своих представлений о демократии", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 20:21
Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией
Он добавил, что под защитой информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств "Семерка" подразумевает "усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ".
Он отметил, что подобные меры подтверждают необходимость улучшения законодательства по защите суверенитета.
"Всё это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу", - приводятся его слова в сообщении.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 13:44В мире
Страны G7 пообещали продолжить санкционное давление против России
 
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