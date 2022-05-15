https://ria.ru/20220515/gosduma-1788652807.html

В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России

В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России - РИА Новости, 15.05.2022

В Госдуме заявили, что страны G7 вмешиваются во внутренние дела России

Итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи глав МИД G7, подтверждает курс некоторых стран по вмешательству во внутренние дела РФ через навязывание своих... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:34

2022-05-15T13:34

2022-05-15T13:34

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи глав МИД G7, подтверждает курс некоторых стран по вмешательству во внутренние дела РФ через навязывание своих представлений о демократии, необходимо совершенствовать законодательство по защите суверенитета России, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Таким образом в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путём навязывания нашему обществу своих представлений о демократии", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Он добавил, что под защитой информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств "Семерка" подразумевает "усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ".Он отметил, что подобные меры подтверждают необходимость улучшения законодательства по защите суверенитета."Всё это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу", - приводятся его слова в сообщении.

https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/ukraina-1788516581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, канада, франция