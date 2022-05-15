https://ria.ru/20220515/gosduma-1788625261.html
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям - РИА Новости, 15.05.2022
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям
Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:35
2022-05-15T08:35
2022-05-15T10:12
вячеслав володин
госдума рф
россия
политика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы", — написал он.Отдельно Володин обратил внимание на законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе с российского рынка. Депутат отметил, что это планируется сделать возможным по решению суда.Среди экономических инициатив также выделены упрощение получения вида на жительство для иностранных сотрудников аккредитованных государством IT-компаний, поддержка лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024 года.Другая инициатива — предоставление "уполномоченным органам власти" возможности вмешиваться в вопросы обработки персональных данных россиян на территории других стран.Кроме того, в одном из предложений говорится, что "при выявлении недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом" в России могут ограничить деятельность "изданий этой страны". Для этого, как указано в карточках, достаточно будет решения генпрокурора или его заместителей. Вдобавок эти медиа могут быть заблокированы за "распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил или содержащую призывы к введению санкций".
https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787471086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, россия, политика
08:35 15.05.2022 (обновлено: 10:12 15.05.2022)
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям
Спикер Госдумы Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил
спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы", — написал он.
Отдельно Володин обратил внимание на законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе с российского рынка. Депутат отметил, что это планируется сделать возможным по решению суда.
Среди экономических инициатив также выделены упрощение получения вида на жительство для иностранных сотрудников аккредитованных государством IT-компаний, поддержка лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024 года.
Другая инициатива — предоставление "уполномоченным органам власти" возможности вмешиваться в вопросы обработки персональных данных россиян на территории других стран.
Кроме того, в одном из предложений говорится, что "при выявлении недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом" в России
могут ограничить деятельность "изданий этой страны". Для этого, как указано в карточках, достаточно будет решения генпрокурора или его заместителей. Вдобавок эти медиа могут быть заблокированы за "распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил или содержащую призывы к введению санкций".