https://ria.ru/20220515/gosduma-1788625261.html

Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям

Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям - РИА Новости, 15.05.2022

Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям

Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:35

2022-05-15T08:35

2022-05-15T10:12

вячеслав володин

госдума рф

россия

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы", — написал он.Отдельно Володин обратил внимание на законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе с российского рынка. Депутат отметил, что это планируется сделать возможным по решению суда.Среди экономических инициатив также выделены упрощение получения вида на жительство для иностранных сотрудников аккредитованных государством IT-компаний, поддержка лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024 года.Другая инициатива — предоставление "уполномоченным органам власти" возможности вмешиваться в вопросы обработки персональных данных россиян на территории других стран.Кроме того, в одном из предложений говорится, что "при выявлении недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом" в России могут ограничить деятельность "изданий этой страны". Для этого, как указано в карточках, достаточно будет решения генпрокурора или его заместителей. Вдобавок эти медиа могут быть заблокированы за "распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил или содержащую призывы к введению санкций".

https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787471086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, россия, политика