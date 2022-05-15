Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/gosduma-1788625261.html
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям - РИА Новости, 15.05.2022
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям
Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:35
2022-05-15T10:12
вячеслав володин
госдума рф
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_95f2f3474fc65edaa94911e17b760e7b.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы", — написал он.Отдельно Володин обратил внимание на законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе с российского рынка. Депутат отметил, что это планируется сделать возможным по решению суда.Среди экономических инициатив также выделены упрощение получения вида на жительство для иностранных сотрудников аккредитованных государством IT-компаний, поддержка лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024 года.Другая инициатива — предоставление "уполномоченным органам власти" возможности вмешиваться в вопросы обработки персональных данных россиян на территории других стран.Кроме того, в одном из предложений говорится, что "при выявлении недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом" в России могут ограничить деятельность "изданий этой страны". Для этого, как указано в карточках, достаточно будет решения генпрокурора или его заместителей. Вдобавок эти медиа могут быть заблокированы за "распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил или содержащую призывы к введению санкций".
https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787471086.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bcc3f97aa5ecdf6bb7289aeae6db2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, россия, политика
08:35 15.05.2022 (обновлено: 10:12 15.05.2022)
 
Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям

Спикер Госдумы Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы незамедлительно рассмотрят предложения по защите экономики в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы", — написал он.
Отдельно Володин обратил внимание на законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе с российского рынка. Депутат отметил, что это планируется сделать возможным по решению суда.
Среди экономических инициатив также выделены упрощение получения вида на жительство для иностранных сотрудников аккредитованных государством IT-компаний, поддержка лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024 года.
Другая инициатива — предоставление "уполномоченным органам власти" возможности вмешиваться в вопросы обработки персональных данных россиян на территории других стран.
Кроме того, в одном из предложений говорится, что "при выявлении недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом" в России могут ограничить деятельность "изданий этой страны". Для этого, как указано в карточках, достаточно будет решения генпрокурора или его заместителей. Вдобавок эти медиа могут быть заблокированы за "распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил или содержащую призывы к введению санкций".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 09:08
Володин подсчитал количество санкций против России
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала