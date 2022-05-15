https://ria.ru/20220515/goroskop-1788187209.html

Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе

Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе - РИА Новости, 15.05.2022

Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе

Названы знаки зодиака, чьи представители склонны к манипулировать начальством и плести интриги на работе. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T06:52

2022-05-15T06:52

2022-05-15T06:52

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители склонны к манипулировать начальством и плести интриги на работе. Об этом пишет Pinkvilla. Скорпионы подозрительные. Им все время кажется, что их хотят подловить. Так что коллегам они не доверяют и предпочитают трудиться не в команде, а в одиночку, чтобы ни с кем не делить награду за свои старания. Скорпионы часто что-то говорят о других сотрудниках за их спинами, и это приводит к нездоровой атмосфере в коллективе. У Дев голова забита их работой. А еще они часто одержимы размышлениями о том, нравятся ли коллегам, и прикладывают максимум усилий, чтобы манипулировать боссом. Девы сделают все, чтобы получить прибавку к зарплате, даже если кто-то другой достоит ее больше. Компетентные Водолеи — трудолюбивые пчелы в любой компании. Но они чувствуют интеллектуальное превосходство над коллегами и ждут, что к ним будет особое отношение. В том числе и со стороны начальства. Стрельцы могут казаться образцовыми сотрудниками, когда речь идет о распределении нагрузки. Но они очень мелочные в рабочих вопросах. Представители этого знака — те, кто особо не вложится в прощальную вечеринку или заплатит меньше своей доли за ланч в офисе. Некоторым Стрельцам не хватает командного духа.Авторы Pinkvilla уточняют, что описанные характеристики, в первую очередь, ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.

https://ria.ru/20220510/goroskop-1787290389.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, знаки зодиака