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Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе - РИА Новости, 15.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220515/goroskop-1788187209.html
Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе
Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе - РИА Новости, 15.05.2022
Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе
Названы знаки зодиака, чьи представители склонны к манипулировать начальством и плести интриги на работе. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T06:52
2022-05-15T06:52
культура
новости культуры
гороскоп
знаки зодиака
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители склонны к манипулировать начальством и плести интриги на работе. Об этом пишет Pinkvilla. Скорпионы подозрительные. Им все время кажется, что их хотят подловить. Так что коллегам они не доверяют и предпочитают трудиться не в команде, а в одиночку, чтобы ни с кем не делить награду за свои старания. Скорпионы часто что-то говорят о других сотрудниках за их спинами, и это приводит к нездоровой атмосфере в коллективе. У Дев голова забита их работой. А еще они часто одержимы размышлениями о том, нравятся ли коллегам, и прикладывают максимум усилий, чтобы манипулировать боссом. Девы сделают все, чтобы получить прибавку к зарплате, даже если кто-то другой достоит ее больше. Компетентные Водолеи — трудолюбивые пчелы в любой компании. Но они чувствуют интеллектуальное превосходство над коллегами и ждут, что к ним будет особое отношение. В том числе и со стороны начальства. Стрельцы могут казаться образцовыми сотрудниками, когда речь идет о распределении нагрузки. Но они очень мелочные в рабочих вопросах. Представители этого знака — те, кто особо не вложится в прощальную вечеринку или заплатит меньше своей доли за ланч в офисе. Некоторым Стрельцам не хватает командного духа.Авторы Pinkvilla уточняют, что описанные характеристики, в первую очередь, ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
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новости культуры, гороскоп, знаки зодиака
06:52 15.05.2022
 
Названы знаки зодиака, которые склонны плести интриги на работе

Названы четыре знака зодиака, которые склонны к интригам и манипуляции на работе

© Фото : Pexels/RODNAE Мужчина и женщина изучают документы
Мужчина и женщина изучают документы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : Pexels/RODNAE
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители склонны к манипулировать начальством и плести интриги на работе. Об этом пишет Pinkvilla.
Скорпионы подозрительные. Им все время кажется, что их хотят подловить. Так что коллегам они не доверяют и предпочитают трудиться не в команде, а в одиночку, чтобы ни с кем не делить награду за свои старания. Скорпионы часто что-то говорят о других сотрудниках за их спинами, и это приводит к нездоровой атмосфере в коллективе.
У Дев голова забита их работой. А еще они часто одержимы размышлениями о том, нравятся ли коллегам, и прикладывают максимум усилий, чтобы манипулировать боссом. Девы сделают все, чтобы получить прибавку к зарплате, даже если кто-то другой достоит ее больше.
Компетентные Водолеи — трудолюбивые пчелы в любой компании. Но они чувствуют интеллектуальное превосходство над коллегами и ждут, что к ним будет особое отношение. В том числе и со стороны начальства.
Стрельцы могут казаться образцовыми сотрудниками, когда речь идет о распределении нагрузки. Но они очень мелочные в рабочих вопросах. Представители этого знака — те, кто особо не вложится в прощальную вечеринку или заплатит меньше своей доли за ланч в офисе. Некоторым Стрельцам не хватает командного духа.
Авторы Pinkvilla уточняют, что описанные характеристики, в первую очередь, ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
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