https://ria.ru/20220515/gaz-1788677200.html

NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ

NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 15.05.2022

NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ

Европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, пишет... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:19

2022-05-15T17:19

2022-05-15T20:16

экономика

европа

сша

евросоюз

россия

природный газ

ливия

алжир (республика)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, пишет обозреватель газеты NYT Клиффорд Краусс."Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России", — утверждает автор.В статье подчеркивается, что Европа зависит от российского газа на 40 процентов. Заменить его, по словам Краусса, будет не так просто, ведь природный газ сложнее и дороже в транспортировке, а значит, устоявшиеся торговые связи играют важную роль. Кроме того, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.Колумнист заметил, что в США попытки увеличить объемы добычи для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов. До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку, подчеркнул Краусс.Обозреватель добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем по более привлекательным условиям.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

https://ria.ru/20220515/gaz-1788665761.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

европа

сша

россия

ливия

алжир (республика)

египет

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, европа, сша, евросоюз, россия, природный газ, ливия, алжир (республика), египет, газпром