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NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 15.05.2022
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NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ
NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 15.05.2022
NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ
Европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, пишет... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:19
2022-05-15T20:16
экономика
европа
сша
евросоюз
россия
природный газ
ливия
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, пишет обозреватель газеты NYT Клиффорд Краусс."Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России", — утверждает автор.В статье подчеркивается, что Европа зависит от российского газа на 40 процентов. Заменить его, по словам Краусса, будет не так просто, ведь природный газ сложнее и дороже в транспортировке, а значит, устоявшиеся торговые связи играют важную роль. Кроме того, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.Колумнист заметил, что в США попытки увеличить объемы добычи для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов. До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку, подчеркнул Краусс.Обозреватель добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем по более привлекательным условиям.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
https://ria.ru/20220515/gaz-1788665761.html
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европа
сша
россия
ливия
алжир (республика)
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экономика, европа, сша, евросоюз, россия, природный газ, ливия, алжир (республика), египет, газпром
17:19 15.05.2022 (обновлено: 20:16 15.05.2022)
 
NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ

NYT: Европа столкнется с множеством трудностей, пытаясь отказаться от российского газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, пишет обозреватель газеты NYT Клиффорд Краусс.
"Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России", — утверждает автор.
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В статье подчеркивается, что Европа зависит от российского газа на 40 процентов. Заменить его, по словам Краусса, будет не так просто, ведь природный газ сложнее и дороже в транспортировке, а значит, устоявшиеся торговые связи играют важную роль. Кроме того, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.
Колумнист заметил, что в США попытки увеличить объемы добычи для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов. До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку, подчеркнул Краусс.
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Обозреватель добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем по более привлекательным условиям.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
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ЭкономикаЕвропаСШАЕвросоюзРоссияПриродный газЛивияАлжир (республика)ЕгипетГазпром
 
 
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