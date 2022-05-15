17:19 15.05.2022 (обновлено: 20:16 15.05.2022)
NYT рассказала, почему Европа не сможет заменить российский газ
NYT: Европа столкнется с множеством трудностей, пытаясь отказаться от российского газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, пишет обозреватель газеты NYT Клиффорд Краусс.
"Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России", — утверждает автор.
В статье подчеркивается, что Европа зависит от российского газа на 40 процентов. Заменить его, по словам Краусса, будет не так просто, ведь природный газ сложнее и дороже в транспортировке, а значит, устоявшиеся торговые связи играют важную роль. Кроме того, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.
Колумнист заметил, что в США попытки увеличить объемы добычи для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов. До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку, подчеркнул Краусс.
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Обозреватель добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем по более привлекательным условиям.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.