https://ria.ru/20220515/gaz-1788665761.html

СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции

СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции - РИА Новости, 15.05.2022

СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции

Руководство Евросоюза разработало план по импорту российского газа, который позволит не нарушить введенные объединением ограничительные меры и при этом... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:51

2022-05-15T15:51

2022-05-15T17:31

экономика

россия

евросоюз

газпромбанк

еврокомиссия

природный газ

германия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза разработало план по импорту российского газа, который позволит не нарушить введенные объединением ограничительные меры и при этом удовлетворить требования Москвы об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила странам-членам, что новое руководство допускает открытие в Газпромбанке счетов в евро и долларах, пояснило агентство. Кроме того, Bloomberg подчеркивает, что в обновленных инструкциях ЕС не оговаривается момент открытия рублевых счетов, хотя ранее утверждалось, что это нарушает введенные против России санкции.Издание добавило, что Евросоюз попросит импортеров после оплаты в евро или долларах заявить о полностью выполненных обязательствах, при этом Россия не сможет потребовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.Представитель Германии уточнил на встрече, что одновременное открытие нескольких счетов в Газпромбанке не запрещено санкциями ЕС, подчеркнул Bloomberg. Комиссия отказалась давать комментарии из-за внесенных изменений в руководство.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

https://ria.ru/20220514/gaz-1788462044.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, евросоюз, газпромбанк, еврокомиссия, природный газ, германия, владимир путин, москва