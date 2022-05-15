15:51 15.05.2022 (обновлено: 17:31 15.05.2022)
СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции
Bloomberg рассказал о плане Евросоюза по покупке российского газа без нарушения санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза разработало план по импорту российского газа, который позволит не нарушить введенные объединением ограничительные меры и при этом удовлетворить требования Москвы об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила странам-членам, что новое руководство допускает открытие в Газпромбанке счетов в евро и долларах, пояснило агентство. Кроме того, Bloomberg подчеркивает, что в обновленных инструкциях ЕС не оговаривается момент открытия рублевых счетов, хотя ранее утверждалось, что это нарушает введенные против России санкции.
Издание добавило, что Евросоюз попросит импортеров после оплаты в евро или долларах заявить о полностью выполненных обязательствах, при этом Россия не сможет потребовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.
Представитель Германии уточнил на встрече, что одновременное открытие нескольких счетов в Газпромбанке не запрещено санкциями ЕС, подчеркнул Bloomberg. Комиссия отказалась давать комментарии из-за внесенных изменений в руководство.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
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