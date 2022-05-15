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СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции - РИА Новости, 15.05.2022
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СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции
СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции - РИА Новости, 15.05.2022
СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции
Руководство Евросоюза разработало план по импорту российского газа, который позволит не нарушить введенные объединением ограничительные меры и при этом... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:51
2022-05-15T17:31
экономика
россия
евросоюз
газпромбанк
еврокомиссия
природный газ
германия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза разработало план по импорту российского газа, который позволит не нарушить введенные объединением ограничительные меры и при этом удовлетворить требования Москвы об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила странам-членам, что новое руководство допускает открытие в Газпромбанке счетов в евро и долларах, пояснило агентство. Кроме того, Bloomberg подчеркивает, что в обновленных инструкциях ЕС не оговаривается момент открытия рублевых счетов, хотя ранее утверждалось, что это нарушает введенные против России санкции.Издание добавило, что Евросоюз попросит импортеров после оплаты в евро или долларах заявить о полностью выполненных обязательствах, при этом Россия не сможет потребовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.Представитель Германии уточнил на встрече, что одновременное открытие нескольких счетов в Газпромбанке не запрещено санкциями ЕС, подчеркнул Bloomberg. Комиссия отказалась давать комментарии из-за внесенных изменений в руководство.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
https://ria.ru/20220514/gaz-1788462044.html
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экономика, россия, евросоюз, газпромбанк, еврокомиссия, природный газ, германия, владимир путин, москва
15:51 15.05.2022 (обновлено: 17:31 15.05.2022)
 
СМИ узнали о плане ЕС покупать газ из России, несмотря на введенные санкции

Bloomberg рассказал о плане Евросоюза по покупке российского газа без нарушения санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза разработало план по импорту российского газа, который позволит не нарушить введенные объединением ограничительные меры и при этом удовлетворить требования Москвы об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В пятницу на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила странам-членам, что новое руководство допускает открытие в Газпромбанке счетов в евро и долларах, пояснило агентство. Кроме того, Bloomberg подчеркивает, что в обновленных инструкциях ЕС не оговаривается момент открытия рублевых счетов, хотя ранее утверждалось, что это нарушает введенные против России санкции.
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Издание добавило, что Евросоюз попросит импортеров после оплаты в евро или долларах заявить о полностью выполненных обязательствах, при этом Россия не сможет потребовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.
Представитель Германии уточнил на встрече, что одновременное открытие нескольких счетов в Газпромбанке не запрещено санкциями ЕС, подчеркнул Bloomberg. Комиссия отказалась давать комментарии из-за внесенных изменений в руководство.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзГазпромбанкЕврокомиссияПриродный газГерманияВладимир ПутинМосква
 
 
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