Заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась на 3,4 процента
Заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась до 62,7 миллиона кубометров
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье снизилась на 3,4% по сравнению с показателем субботы, до 62,7 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила приём для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В итоге транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 15 мая выросла до 62,7 миллиона кубометров, а днём ранее составляла 64,9 миллиона кубометров, согласно данным ОГТСУ.
Заявка через ГИС "Сохрановка" остаётся на нуле. В пятницу оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объём прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.