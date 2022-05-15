https://ria.ru/20220515/gaz-1788626885.html

Заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась на 3,4 процента

Заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась на 3,4 процента - РИА Новости, 15.05.2022

Заявка на прокачку газа из России через Украину снизилась на 3,4 процента

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье снизилась на 3,4% по сравнению с показателем субботы, до 62,7... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:07

2022-05-15T09:07

2022-05-15T09:07

экономика

украина

луганская народная республика

европа

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье снизилась на 3,4% по сравнению с показателем субботы, до 62,7 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Украина с 11 мая прекратила приём для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 15 мая выросла до 62,7 миллиона кубометров, а днём ранее составляла 64,9 миллиона кубометров, согласно данным ОГТСУ.Заявка через ГИС "Сохрановка" остаётся на нуле. В пятницу оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объём прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

https://ria.ru/20220514/gazprom-1788479317.html

https://ria.ru/20220513/gaz-1788438584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, луганская народная республика, европа, газпром, санкции в отношении россии