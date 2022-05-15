https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788701132.html

Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:52

2022-05-15T20:52

2022-05-15T20:52

финляндия

россия

нато

виктор бондарев

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.В воскресенье Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО."В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788685263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, нато, виктор бондарев, совет федерации рф, безопасность