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Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:52
2022-05-15T20:52
финляндия
россия
нато
виктор бондарев
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.В воскресенье Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО."В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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финляндия, россия, нато, виктор бондарев, совет федерации рф, безопасность
20:52 15.05.2022
 
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Сенатор Бондарев: Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
В воскресенье Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО.
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"В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
 
ФинляндияРоссияНАТОВиктор БондаревСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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