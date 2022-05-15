https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788701132.html
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:52
2022-05-15T20:52
2022-05-15T20:52
финляндия
россия
нато
виктор бондарев
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.В воскресенье Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО."В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788685263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, нато, виктор бондарев, совет федерации рф, безопасность
Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
Сенатор Бондарев: Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО