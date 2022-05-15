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Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
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Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова
Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова
Конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу сейчас в тренде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:26
2022-05-15T20:26
владимир соловьев (телеведущий)
европа
украина
турин
евровидение-2022
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу сейчас в тренде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
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владимир соловьев (телеведущий), европа, украина, турин, евровидение-2022, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
20:26 15.05.2022
 
Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова

Захарова: конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу сейчас в тренде

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу сейчас в тренде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 17:49Шоубиз
"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении
 
Владимир Соловьев (телеведущий)ЕвропаУкраинаТуринЕвровидение-2022Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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