https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788699140.html

Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова

Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022

Евровидение показало, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила Захарова

Конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу сейчас в тренде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:26

2022-05-15T20:26

2022-05-15T20:26

владимир соловьев (телеведущий)

европа

украина

турин

евровидение-2022

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу сейчас в тренде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788680071.html

европа

украина

турин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир соловьев (телеведущий), европа, украина, турин, евровидение-2022, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире