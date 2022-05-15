https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788674395.html

Французы констатировали упадок Европы из-за победы Украины на Евровидении

Французы констатировали упадок Европы из-за победы Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022

Французы констатировали упадок Европы из-за победы Украины на Евровидении

Победа Украины на Евровидении-2022 доказала политизированность шоу, где не осталось места для настоящего творчества. Об этом практически единогласно заявили... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:53

2022-05-15T16:53

2022-05-15T23:26

олимпийские игры

украина

россия

турин

европейский вещательный союз

евровидение

шоубиз

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Победа Украины на Евровидении-2022 доказала политизированность шоу, где не осталось места для настоящего творчества. Об этом практически единогласно заявили читатели французской газеты Le Figaro.Комментаторы сошлись во мнении, что конкурс в нынешнем виде почти никак не связан с музыкальной поп-культурой, поскольку в нем все больше внимания стало отводиться для политических тенденций."Смешно. Когда вижу, что от нас хотят, чтобы мы поверили в беспристрастность трактовки событий или информации, это, как сейчас говорят, lol!" — написал пользователь с ником Paris36."Это карикатура: Украина побеждает, все радуются. А дальше что? Мы дадим им проводить чемпионат мира по футболу?" — задался вопросом Yann."В этом году был предрешенный исход; ничего художественного, только политическое, поэтому победа лишь в кавычках", — написал charly bravo 58."На Каннском кинофестивале критерии отбора "шедевров" примерно такие же…" — посчитал Miracle."В течение нескольких лет складывалось впечатление, что Евровидение больше не песенный конкурс, а скорее конкурс добрых чувств и разнообразных "причин" — считает cherry blossom."Стыдно ставить политику выше искусства..." — заявил space coucou."Давайте не будем путать понятия! Вы можете поддерживать Украину в конфликте с Россией и при этом не любить их представителей на Евровидении. Конечно, таланты, представляющие другие страны, отвергли по чисто политическим причинам", — уверен anonyme."Kalush Orchestra присоединяется к Кончите Вурст и другим Лорин в этом храме европейского хорошего вкуса", — сыронизировал Baron de Charlus."Ух ты! Если это не политика! Откровенно говоря, песня у украинцев была не лучше, чем у французов", — написал Gerard Hrb."Упадок Европы… Вперед", — констатировал Curieux.Евровидение-2022Победителем международного музыкального конкурса, который в этом году прошел в итальянском Турине, стала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". По суммарным итогам зрительского голосования и жюри она получила 631 балл, обогнав Великобританию.После выступления фронтмен коллектива по-английски выступил с призывом "поддержать" Украину и "Азовсталь". Хотя правила конкурса запрещают политические призывы со сцены, Европейский вещательный союз расценил это "скорее как гуманитарный жест".

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788641528.html

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788652488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/evrovidenie-1788653117.html

украина

россия

турин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

олимпийские игры, украина, россия, турин, европейский вещательный союз , евровидение