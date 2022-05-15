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"Отдавали самое дорогое". Кто и зачем заключал договор с дьяволом

"Отдавали самое дорогое". Кто и зачем заключал договор с дьяволом - РИА Новости, 15.05.2022

"Отдавали самое дорогое". Кто и зачем заключал договор с дьяволом

Легенды о том, как заключали договор с дьяволом, ходят с давних времен. И у многих есть реальное основание: люди действительно отдавали душу за земные блага. О... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:09

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Легенды о том, как заключали договор с дьяволом, ходят с давних времен. И у многих есть реальное основание: люди действительно отдавали душу за земные блага. О "сделках на крови" — в материале РИА Новости.Вовсе не вымыселВ средневековой Европе в сговоре с Сатаной подозревали не только колдунов и ведьм, но и зачастую просто образованных людей. Например, папу римского Сильвестра II (ок. 938-1003), эрудита своей эпохи, современники считали чернокнижником и прислужником зла. Мол, знания он получал от лукавого.Но к "сатанинским услугам" куда чаще прибегали обычные крестьяне. Как правило, в сложных жизненных ситуациях. Это было настолько распространено, что за столетия сложились определенные ритуалы. Их описывали специальные книги — гримуары, или гримории (от старофранцузского grammaire — "грамматика"). Наиболее известны "Ключ Соломона", "Гептамерон", "Книга Абрамелина".Сам договор с дьяволом якобы мог прочесть только его обладатель. Остальные же видели багряный лист, обжигающий глаза.Церемония проходила во время шабаша (слета нечистой силы) и сопровождалась разного рода богохульствами. Например, могли перевернуть распятие, долго топтать его и даже танцевать на нем.Текст договора надо было читать справа налево, а подписывались левой рукой. Дьявол давал человеку новое имя и помечал его когтем либо каленым железом. Согласно поверью, эти печати зла на теле были нечувствительны к боли.Неопровержимые доказательстваТакие улики на допросах педантично подмечала инквизиция. Еще было "испытание слезами". Подозреваемому зачитывали отрывок из Библии, и если он при этом не плакал, сговор с дьяволом считался доказанным. Другой способ — потребовать произнести на одном дыхании и без запинок молитву "Отче наш"."Эти методы не были универсальным инструментом дознания. Да и не везде их применяли. Даже знаменитый "Молот ведьм" не был особенно в чести у инквизиции", — говорит историк-ватиканист Алексей Юдин.По его словам, материалы дел почти полностью состоят из ежедневных допросов. "Могли месяцами и даже годами вытаскивать из людей показания. И необязательно клещами", — поясняет ученый.Обычно церковный суд не располагал письменными свидетельствами сделки с дьяволом. Обвинители уверяли: лукавый выкрал у осужденного его экземпляр, чтобы скрыть доказательства.Правда, иногда на процессе демонстрировали сатанинские бумаги. Их показывали сами обвиняемые — чтобы получить прощение за страшные грехи. Но на исход дела это не влияло: чернокнижника все равно приговаривали к смерти.Такая участь в XVI веке постигла Урбена Грандье, католического священника из французского города Лудён. Он демонстративно нарушал целибат и даже опубликовал книгу, в которой ставил под сомнение необходимость обета безбрачия.Перед ним не устояла и настоятельница местного монастыря урсулинок, сестра Жанна. В 1632-м клирику-сердцееду предложили стать духовником обители. Но тот отказался. Вскоре группа монашек заявила: Грандье соблазнил их с помощью черной магии, подбросив заколдованный букет.Священника арестовали, пытали. Однако и после "испанского сапога" он не признался в колдовстве. Тогда следователи предъявили "неопровержимое" доказательство: подписанное соглашение с Сатаной, Люцифером, Левиафаном и Вельзевулом. В нем были такие слова: "За обещание осквернить церковные святыни и дать кровную клятву верности демоны дают тебе любовь женщин, уважение монархов, почести, похоть и силу". После такой улики несчастный был обречен: в 1634-м его сожгли на костре.По мнению историков, Грандье, скорее всего, не подписывал бумагу. Это были происки недоброжелателей, втянувших клирика в политические игры. А все из-за памфлета, в котором священнослужитель опрометчиво раскритиковал всесильного кардинала Ришелье."В политике подложные письма были крайне эффективны. Когда требовалось скомпрометировать или вовсе удалить со сцены нежелательную персону, вдруг находили разного рода крамолу, в том числе и текст сделки с дьяволом", — отмечает Юдин.Мелкие интересыНа Руси тоже "сотрудничали" с нечистой силой. Правда, не с самим дьяволом. Только с прислужниками — например, лешим или водяным."В народном представлении от таких мелких бесов легче потом откупиться. Кроме того, на это шли, как правило, те, чей промысел был связан с немалым риском и необходимостью надолго покидать дом", — объясняет фольклорист, доцент кафедры общего и славянского искусствознания РГУ имени А. Н. Косыгина Варвара Добровольская.Так, по ее словам, пастух, который все время находится в пути, заключал сделку с лешим, поскольку тот был "хозяином" выпасов. А рыбаки договаривались с водяным, потому что боялись остаться без улова, потерять корабль или снасти в непогоду.Продавали душу редко, и такие случаи предавались широкой огласке. В 1751-м в Москве состоялся громкий процесс о богоотступничестве военного-фурьера Петра Крылова. Ради богатства он написал письмо, в котором отрекался "от Христа, от Богородицы и от всех святых".Подтолкнул его к этому фигурант нескольких "чародейных дел", известный в то время нижегородский колдун Андрей Тимофеев. Он, как утверждало следствие, завел жертву в пустую харчевню, достал из кармана чернильницу и лист бумаги. Записав отречение, вытащил из ворота кафтана иглу, проткнул Крылову мизинец левой руки и велел подписаться кровью."Богатства и чести желаючи, Крылов читал то письмо каждодневно в первом часу ночи с таковым желанием, чтоб на то чтение представши к нему дияволи принесли денег. Токмо де по прочтении того писма тех диаволов он не видал", — говорится в судебном деле.В одну из ночей, как рассказывал горе-отступник, вместо Сатаны ему явилась Богородица и вразумила. Раскаявшись, Крылов в ужасе читал псалмы и отбивал земные поклоны. А наутро отправился с повинной в московскую Синодальную контору. Оттуда его дело передали в военный суд. В итоге знакомство с лукавым закончилось для фурьера гауптвахтой.

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, москва, аналитика - религия и мировоззрение