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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/donetsk-1788662136.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 13.50 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:09
2022-05-15T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220515/donetsk-1788651113.html
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россия
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецк (днр), куйбышевский район
15:09 15.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 миллиметра

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 12:54Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияДонецк (ДНР)Куйбышевский район
 
 
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