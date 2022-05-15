https://ria.ru/20220515/donetsk-1788652954.html

Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух

Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 15.05.2022

Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух

Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:35

2022-05-15T13:35

2022-05-15T13:35

в мире

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось об одном погибшем."Поступила дополнительная информация о гибели еще одного мирного жителя - мужчины 1963 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Пехотная", - сообщает представительство в Telegram.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html

донецк (днр)

петровский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район