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Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 15.05.2022
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Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 15.05.2022
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:35
2022-05-15T13:35
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось об одном погибшем."Поступила дополнительная информация о гибели еще одного мирного жителя - мужчины 1963 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Пехотная", - сообщает представительство в Telegram.
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в мире, донецк (днр), петровский район
13:35 15.05.2022
 
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:09
СК расследует обстрел поселка Середа в Белгородской области
"Поступила дополнительная информация о гибели еще одного мирного жителя - мужчины 1963 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Пехотная", - сообщает представительство в Telegram.
 
В миреДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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