https://ria.ru/20220515/donetsk-1788652954.html
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 15.05.2022
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:35
2022-05-15T13:35
2022-05-15T13:35
в мире
донецк (днр)
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788502048_0:394:960:934_1920x0_80_0_0_0b29a9742b3c1d23af53b0409673f129.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Еще один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось об одном погибшем."Поступила дополнительная информация о гибели еще одного мирного жителя - мужчины 1963 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Пехотная", - сообщает представительство в Telegram.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html
донецк (днр)
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788502048_0:340:960:1060_1920x0_80_0_0_cd1c5f392dd3f5c055153185ed97839a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух