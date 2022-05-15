https://ria.ru/20220515/donetsk-1788651113.html
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска в 13.02 обстреляли Ленинский район Донецка, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:12
2022-05-15T13:12
2022-05-15T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ленинский район
донецк (днр)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.02 обстреляли Ленинский район Донецка, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... город Донецк (Ленинский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/donbass-1788649082.html
https://ria.ru/20220515/donbass-1788645725.html
ленинский район
донецк (днр)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ленинский район, донецк (днр), россия
13:12 15.05.2022 (обновлено: 13:22 15.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
В ДНР заявили. что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из "Града"