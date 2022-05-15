https://ria.ru/20220515/donetsk-1788642708.html

В Донецке из-за обстрела без света остались школа и детсад

В Донецке из-за обстрела без света остались школа и детсад - РИА Новости, 15.05.2022

В Донецке из-за обстрела без света остались школа и детсад

Школа, детский сад и 500 бытовых абонентов обесточены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:55

2022-05-15T11:55

2022-05-15T11:55

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

петровский район

в мире

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Школа, детский сад и 500 бытовых абонентов обесточены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 9.00 в результате обстрела обесточено 6 ТП, 1 школа, 1 детсад, 500 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788630238.html

донецк (днр)

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк (днр), петровский район, в мире