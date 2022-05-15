https://ria.ru/20220515/donetsk-1788638318.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 10.37 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, следует из сообщения представительства ДНР в в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:15
2022-05-15T11:15
2022-05-15T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.37 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, следует из сообщения представительства ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:37 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/obstrely-1788627204.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), россия
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка