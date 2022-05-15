08:42 15.05.2022 (обновлено: 08:43 15.05.2022)
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 5 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Продолжение обстрела со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.18.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.