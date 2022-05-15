https://ria.ru/20220515/donetsk-1788621926.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T07:24
2022-05-15T07:24
2022-05-15T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Позднее представительство сообщило, что в 8.07 украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/lnr-1788621448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
07:24 15.05.2022 (обновлено: 08:24 15.05.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили три ракеты из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило
представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.08 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Позднее представительство сообщило, что в 8.07 украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.