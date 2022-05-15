https://ria.ru/20220515/donbass-1788665673.html
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:51
2022-05-15T15:51
2022-05-15T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
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донбасс
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.15 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 мм (пять снарядов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/donbass-1788663888.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
15:51 15.05.2022 (обновлено: 15:56 15.05.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Первомайску