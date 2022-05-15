06:22 15.05.2022 (обновлено: 06:24 15.05.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск из "Града"
Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Докучаевску в ДНР
Последствия обстрела в Докучаевске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 5.55 (совпадает с мск) обстреляли Докучаевск, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.55 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.