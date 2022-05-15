https://ria.ru/20220515/dacha-1788613604.html

Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу

Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу - РИА Новости, 15.05.2022

Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу

Пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, должны быть более внимательны к своему здоровью и тщательно продумывать любую, даже краткосрочную... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T02:17

2022-05-15T02:17

2022-05-15T02:17

общество

здоровье - общество

дача

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, должны быть более внимательны к своему здоровью и тщательно продумывать любую, даже краткосрочную поездку. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова.Отправляясь в какие-либо поездки, в том числе за город, где оказание медицинской помощи по тем или иным причинам может быть затруднено, необходимо предварительно проконсультироваться у своего лечащего врача. Каждый пациент перед поездкой должен иметь необходимый запас лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые могут потребоваться в рамках неотложной помощи.Терапевт не рекомендует выезжать людям, чьи хронические заболевания находятся в стадии обострения. Это может потребовать более пристального внимания врача, дополнительного обследования и коррекции медикаментозной терапии.

https://ria.ru/20220508/raboty-1787460654.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, дача