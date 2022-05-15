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Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу
Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу - РИА Новости, 15.05.2022
Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу
Пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, должны быть более внимательны к своему здоровью и тщательно продумывать любую, даже краткосрочную... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T02:17
2022-05-15T02:17
2022-05-15T02:17
общество
здоровье - общество
дача
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, должны быть более внимательны к своему здоровью и тщательно продумывать любую, даже краткосрочную поездку. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова.Отправляясь в какие-либо поездки, в том числе за город, где оказание медицинской помощи по тем или иным причинам может быть затруднено, необходимо предварительно проконсультироваться у своего лечащего врача. Каждый пациент перед поездкой должен иметь необходимый запас лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые могут потребоваться в рамках неотложной помощи.Терапевт не рекомендует выезжать людям, чьи хронические заболевания находятся в стадии обострения. Это может потребовать более пристального внимания врача, дополнительного обследования и коррекции медикаментозной терапии.
https://ria.ru/20220508/raboty-1787460654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, дача
Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу
Врач Новикова призвала пациентов с хроническими заболеваниями продумывать поездку на дачу