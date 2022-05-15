https://ria.ru/20220515/byuti-1788394532.html

Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж

Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж - РИА Новости, 15.05.2022

Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж

Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:09

культура

владислав лисовец

ив сен-лоран

дима билан (виктор белан)

россия

мода

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788390302_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f85fcd0acac4d3eae2345baccfe62957.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально, нужно правильно ее преподносить. Как и в одежде, тренды в прическах и макияже отсылают к нулевым, но звучат по-новому. Что пришло на смену бороде и прямому срезу волос, как сейчас рисовать стрелки и красить волосы, РИА Новости рассказали стилисты.Уже не трендСтоль модная в течение пяти лет борода в этом сезоне будет смотреться скучновато. Можно носить, если очень идет, но на роль трендсеттера претендовать не стоит."Более актуальна легкая небритость — дня три-четыре и до недели, — говорит стилист Ирина Кудрявцева. — При этом важно придавать ей форму, что лучше доверить профессионалу. Оставлять нужно миллиметров пять-шесть". Если пару лет назад был в моде байкерский вариант бороды — хоть до пояса, то сегодня мужчины хотят выглядеть интеллигентнее, отмечает эксперт. И это не мешает им быть брутальными и солидными.Также стилист рекомендует обратить внимание на усы: "Допустимы даже завернутые, гусарские, в стиле Сальвадора Дали. Но это скорее для съемок или веселья. В обычной жизни отлично смотрятся небольшие — в сочетании с "мушкетерской" бородкой, как у Джонни Деппа".Мужчинам — отращивать волосыПо словам Ирины Кудрявцевой, в этом сезоне главное в модной мужской прическе — длина."Раньше такая стрижка называлась "сессун", — объясняет стилист. — Она напоминает шапку геометрически правильной круглой формы. Ее еще называют "под Иванушку из сказки". Правда, сегодня более актуален облегченный по краю вариант. Для смелых модников — удлиненная область затылка. Также очень стильно выглядят кудри: многие мужчины делают химзавивку, это тренд".Название "сессун" — в честь известного парикмахера Видала Сассуна, который придумал технику точных стрижек. На ее основе и делают модные мужские прически, но с филированным краем и мягкими переходами, без излишнего объема.Если не хватает решимости на длинные волосы, можно отрастить их сантиметра на три-четыре. Также актуальна длина до плеч и гранжевый небрежный вариант в стиле Курта Кобейна. Даже с элегантным костюмом это выглядит стильно.Женщинам — стричьсяОбраз "русалки" теряет актуальность. Стилист Наоми Кэмпбелл Иван Субота советует остановиться на длине не ниже лопаток: "Волосы до талии — если только под какой-то образ, на вечеринку, как это удачно сделала Кайя Гербер для Met Gala".Стоит обратить внимание и на срез. "Клиентки до сих пор просят ровную линию, но это уже не смотрится свежо или интересно, — говорит Иван. — Я рекомендую умную стрижку, которая позволяет сделать красивую укладку или просто структурировать полотно по длине — это более живо, объемно и стильно. Индивидуальный рисунок делается под запрос клиента".Приверженцам классики стоит помнить о состоянии волос — только здоровые и блестящие выглядят красиво. Пикси — на пикеБоб-каре, хит последних пяти лет — уже не самая модная стрижка. Тем, кто хочет актуализировать любимую прическу Виктории Бекхэм, Иван Субота предлагает чуть отрастить волосы. Можно слегка их завить, это тоже очень стильно.Свежее решение — пикси, которая от классической отличается более длинными волосами в области затылка. В этом сезоне стрижку можно носить без челки.В стиле МальвиныЯркие волосы по-прежнему в тренде, но розовый или голубой оттенки вряд ли украсят тех, кто старше тридцати. Чтобы выглядеть моложе, сочные цвета лучше оставить для обуви."Тренд на многоцветие уходит, — отмечает Иван Субота. — Остаются здоровые волосы, скорее однотонные. Градиент и амбре, которые были на пике до пандемии, стоит делать мягче, деликатнее, более элегантно. Можно поиграть цветами, если это два близких тона. В моде теплые оттенки. Хотя, думаю, после эффектного появления Ким Кардашьян на Met Gala многие будут пробовать тотал-блонд".Стильная и лохматаяСлишком вычурные малоподвижные локоны могут испортить даже самый модный образ. Главный принцип актуальной укладки — естественность."Остается натуральный объем, — поясняет Субота. — Завитки могут быть любого диаметра, но особенно стильно смотрятся голливудские крупные локоны, вычесанные и слегка пушистые. Пляжные текстуры не уходят, но сейчас их лучше делать более плоскими".Снова в школуГлавные светские мероприятия года подтверждают, что в моде — лаконичность. Гладкие прически, как у Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на Met Gala, — безусловный тренд. Но стилисты советуют не забывать и о других укладках. Евгения Сомова рекомендует, убирая волосы, поиграть с прядями. А Иван Субота обожает косы — небрежные, с объемным затылком. А также сложные плетения, "колоски", или брейды, как любит Зендея.Так полюбившиеся всем заколочки в стиле первоклассницы в этом сезоне лучше заменить "крабиками" — цветными для юных девушек и "черепашьих" оттенков для взрослых дам.Снимаем маскиУхоженная кожа с легким сияющим покрытием — главный атрибут актуального макияжа. Популярные косметические бренды облегчают текстуры тонирующих средств, добавляют в ассортимент минеральную пудру, которая создает более натуральный вид. Визажист и стилист Евгения Сомова советует матировать исключительно Т-зону (область негативного блеска). Сияющее лицо смотрится моложе, плотные фактуры утяжеляют образ. Недостатки лучше скрывать при помощи консилера. "Этот тренд появился в пандемию, — говорит Евгения. — Люди носили маски, которые стирали косметику и порой вызывали раздражение. Девушки стали больше внимания уделять уходу и сами, по сути, ввели такую моду".Экономный макияжПотратились на уход — на декоративной косметике сэкономим. Вместо теней, румян и помады теперь можно использовать одно средство — тинт. Альтернатива — наносить скульптор или румяна не только на скулы, но и на веки. "Если цвет подобран правильно, это освежает, молодит и вы выглядите на 100 баллов, — уверен Иван Субота. — Главное правило мейка — не украшательство, а коррекция недостатков и максимальная естественность".В стиле АватараЕсли хочется яркости, стоит попробовать монохромные акценты — например, цветные стрелки, которые можно рисовать также по краю нижнего века. Не стоит сдерживать фантазию: необычные графические рисунки в области глаз смотрятся очень актуально, если гармонируют с общим образом и соответствуют дресс-коду.Сочные тени — тоже тренд, но заигрывыться с ними не стоит, достаточно одного оттенка. Евгения Сомова рекомендует наносить их пальцем, не используя аппликатор и специальные техники. После господства матовых текстур пришло время обратить внимание на влажные сияющие. На прилавках магазинов появилось много топеров ­— блесток на гелевой основе. "Молодежь и звезды сейчас смело ходят с мерцанием и даже стразами на щеках, — отмечает Евгения Сомова. — Это прикольно и весело, поднимает настроение, но на работу так ходить не стоит".Вино — не пить, а рисоватьОсвежить натуральный макияж можно яркими губами — в моде винные, сливовые, насыщенно красные оттенки. Если нанесли акцентную помаду, глаза лучше вообще не красить или ограничиться тушью для ресниц. "Но тон должен быть безупречным", — обращает внимание Сомова. Если не сделать хорошую коррекцию кожи, выразительные губы лишь подчеркнут недостатки.

https://ria.ru/20220512/ukrasheniya-1787855876.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

владислав лисовец, ив сен-лоран, дима билан (виктор белан), россия, мода, стиль жизни