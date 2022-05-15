Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально, нужно правильно ее преподносить. Как и в одежде, тренды в прическах и макияже отсылают к нулевым, но звучат по-новому. Что пришло на смену бороде и прямому срезу волос, как сейчас рисовать стрелки и красить волосы, РИА Новости рассказали стилисты.Уже не трендСтоль модная в течение пяти лет борода в этом сезоне будет смотреться скучновато. Можно носить, если очень идет, но на роль трендсеттера претендовать не стоит."Более актуальна легкая небритость — дня три-четыре и до недели, — говорит стилист Ирина Кудрявцева. — При этом важно придавать ей форму, что лучше доверить профессионалу. Оставлять нужно миллиметров пять-шесть". Если пару лет назад был в моде байкерский вариант бороды — хоть до пояса, то сегодня мужчины хотят выглядеть интеллигентнее, отмечает эксперт. И это не мешает им быть брутальными и солидными.Также стилист рекомендует обратить внимание на усы: "Допустимы даже завернутые, гусарские, в стиле Сальвадора Дали. Но это скорее для съемок или веселья. В обычной жизни отлично смотрятся небольшие — в сочетании с "мушкетерской" бородкой, как у Джонни Деппа".Мужчинам — отращивать волосыПо словам Ирины Кудрявцевой, в этом сезоне главное в модной мужской прическе — длина."Раньше такая стрижка называлась "сессун", — объясняет стилист. — Она напоминает шапку геометрически правильной круглой формы. Ее еще называют "под Иванушку из сказки". Правда, сегодня более актуален облегченный по краю вариант. Для смелых модников — удлиненная область затылка. Также очень стильно выглядят кудри: многие мужчины делают химзавивку, это тренд".Название "сессун" — в честь известного парикмахера Видала Сассуна, который придумал технику точных стрижек. На ее основе и делают модные мужские прически, но с филированным краем и мягкими переходами, без излишнего объема.Если не хватает решимости на длинные волосы, можно отрастить их сантиметра на три-четыре. Также актуальна длина до плеч и гранжевый небрежный вариант в стиле Курта Кобейна. Даже с элегантным костюмом это выглядит стильно.Женщинам — стричьсяОбраз "русалки" теряет актуальность. Стилист Наоми Кэмпбелл Иван Субота советует остановиться на длине не ниже лопаток: "Волосы до талии — если только под какой-то образ, на вечеринку, как это удачно сделала Кайя Гербер для Met Gala".Стоит обратить внимание и на срез. "Клиентки до сих пор просят ровную линию, но это уже не смотрится свежо или интересно, — говорит Иван. — Я рекомендую умную стрижку, которая позволяет сделать красивую укладку или просто структурировать полотно по длине — это более живо, объемно и стильно. Индивидуальный рисунок делается под запрос клиента".Приверженцам классики стоит помнить о состоянии волос — только здоровые и блестящие выглядят красиво. Пикси — на пикеБоб-каре, хит последних пяти лет — уже не самая модная стрижка. Тем, кто хочет актуализировать любимую прическу Виктории Бекхэм, Иван Субота предлагает чуть отрастить волосы. Можно слегка их завить, это тоже очень стильно.Свежее решение — пикси, которая от классической отличается более длинными волосами в области затылка. В этом сезоне стрижку можно носить без челки.В стиле МальвиныЯркие волосы по-прежнему в тренде, но розовый или голубой оттенки вряд ли украсят тех, кто старше тридцати. Чтобы выглядеть моложе, сочные цвета лучше оставить для обуви."Тренд на многоцветие уходит, — отмечает Иван Субота. — Остаются здоровые волосы, скорее однотонные. Градиент и амбре, которые были на пике до пандемии, стоит делать мягче, деликатнее, более элегантно. Можно поиграть цветами, если это два близких тона. В моде теплые оттенки. Хотя, думаю, после эффектного появления Ким Кардашьян на Met Gala многие будут пробовать тотал-блонд".Стильная и лохматаяСлишком вычурные малоподвижные локоны могут испортить даже самый модный образ. Главный принцип актуальной укладки — естественность."Остается натуральный объем, — поясняет Субота. — Завитки могут быть любого диаметра, но особенно стильно смотрятся голливудские крупные локоны, вычесанные и слегка пушистые. Пляжные текстуры не уходят, но сейчас их лучше делать более плоскими".Снова в школуГлавные светские мероприятия года подтверждают, что в моде — лаконичность. Гладкие прически, как у Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на Met Gala, — безусловный тренд. Но стилисты советуют не забывать и о других укладках. Евгения Сомова рекомендует, убирая волосы, поиграть с прядями. А Иван Субота обожает косы — небрежные, с объемным затылком. А также сложные плетения, "колоски", или брейды, как любит Зендея.Так полюбившиеся всем заколочки в стиле первоклассницы в этом сезоне лучше заменить "крабиками" — цветными для юных девушек и "черепашьих" оттенков для взрослых дам.Снимаем маскиУхоженная кожа с легким сияющим покрытием — главный атрибут актуального макияжа. Популярные косметические бренды облегчают текстуры тонирующих средств, добавляют в ассортимент минеральную пудру, которая создает более натуральный вид. Визажист и стилист Евгения Сомова советует матировать исключительно Т-зону (область негативного блеска). Сияющее лицо смотрится моложе, плотные фактуры утяжеляют образ. Недостатки лучше скрывать при помощи консилера. "Этот тренд появился в пандемию, — говорит Евгения. — Люди носили маски, которые стирали косметику и порой вызывали раздражение. Девушки стали больше внимания уделять уходу и сами, по сути, ввели такую моду".Экономный макияжПотратились на уход — на декоративной косметике сэкономим. Вместо теней, румян и помады теперь можно использовать одно средство — тинт. Альтернатива — наносить скульптор или румяна не только на скулы, но и на веки. "Если цвет подобран правильно, это освежает, молодит и вы выглядите на 100 баллов, — уверен Иван Субота. — Главное правило мейка — не украшательство, а коррекция недостатков и максимальная естественность".В стиле АватараЕсли хочется яркости, стоит попробовать монохромные акценты — например, цветные стрелки, которые можно рисовать также по краю нижнего века. Не стоит сдерживать фантазию: необычные графические рисунки в области глаз смотрятся очень актуально, если гармонируют с общим образом и соответствуют дресс-коду.Сочные тени — тоже тренд, но заигрывыться с ними не стоит, достаточно одного оттенка. Евгения Сомова рекомендует наносить их пальцем, не используя аппликатор и специальные техники. После господства матовых текстур пришло время обратить внимание на влажные сияющие. На прилавках магазинов появилось много топеров — блесток на гелевой основе. "Молодежь и звезды сейчас смело ходят с мерцанием и даже стразами на щеках, — отмечает Евгения Сомова. — Это прикольно и весело, поднимает настроение, но на работу так ходить не стоит".Вино — не пить, а рисоватьОсвежить натуральный макияж можно яркими губами — в моде винные, сливовые, насыщенно красные оттенки. Если нанесли акцентную помаду, глаза лучше вообще не красить или ограничиться тушью для ресниц. "Но тон должен быть безупречным", — обращает внимание Сомова. Если не сделать хорошую коррекцию кожи, выразительные губы лишь подчеркнут недостатки.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально, нужно правильно ее преподносить. Как и в одежде, тренды в прическах и макияже отсылают к нулевым, но звучат по-новому. Что пришло на смену бороде и прямому срезу волос, как сейчас рисовать стрелки и красить волосы, РИА Новости рассказали стилисты.
Столь модная в течение пяти лет борода в этом сезоне будет смотреться скучновато. Можно носить, если очень идет, но на роль трендсеттера претендовать не стоит.
"Более актуальна легкая небритость — дня три-четыре и до недели, — говорит стилист Ирина Кудрявцева. — При этом важно придавать ей форму, что лучше доверить профессионалу. Оставлять нужно миллиметров пять-шесть". Если пару лет назад был в моде байкерский вариант бороды — хоть до пояса, то сегодня мужчины хотят выглядеть интеллигентнее, отмечает эксперт. И это не мешает им быть брутальными и солидными.
Также стилист рекомендует обратить внимание на усы: "Допустимы даже завернутые, гусарские, в стиле Сальвадора Дали. Но это скорее для съемок или веселья. В обычной жизни отлично смотрятся небольшие — в сочетании с "мушкетерской" бородкой, как у Джонни Деппа".
По словам Ирины Кудрявцевой, в этом сезоне главное в модной мужской прическе — длина.
"Раньше такая стрижка называлась "сессун", — объясняет стилист. — Она напоминает шапку геометрически правильной круглой формы. Ее еще называют "под Иванушку из сказки". Правда, сегодня более актуален облегченный по краю вариант. Для смелых модников — удлиненная область затылка. Также очень стильно выглядят кудри: многие мужчины делают химзавивку, это тренд".
Название "сессун" — в честь известного парикмахера Видала Сассуна, который придумал технику точных стрижек. На ее основе и делают модные мужские прически, но с филированным краем и мягкими переходами, без излишнего объема.
Если не хватает решимости на длинные волосы, можно отрастить их сантиметра на три-четыре. Также актуальна длина до плеч и гранжевый небрежный вариант в стиле Курта Кобейна. Даже с элегантным костюмом это выглядит стильно.
Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
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Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Образ "русалки" теряет актуальность. Стилист Наоми Кэмпбелл Иван Субота советует остановиться на длине не ниже лопаток: "Волосы до талии — если только под какой-то образ, на вечеринку, как это удачно сделала Кайя Гербер для Met Gala".
Стоит обратить внимание и на срез. "Клиентки до сих пор просят ровную линию, но это уже не смотрится свежо или интересно, — говорит Иван. — Я рекомендую умную стрижку, которая позволяет сделать красивую укладку или просто структурировать полотно по длине — это более живо, объемно и стильно. Индивидуальный рисунок делается под запрос клиента".
Приверженцам классики стоит помнить о состоянии волос — только здоровые и блестящие выглядят красиво.
Пикси — на пике
Боб-каре, хит последних пяти лет — уже не самая модная стрижка. Тем, кто хочет актуализировать любимую прическу Виктории Бекхэм, Иван Субота предлагает чуть отрастить волосы. Можно слегка их завить, это тоже очень стильно.
"Тренд на многоцветие уходит, — отмечает Иван Субота. — Остаются здоровые волосы, скорее однотонные. Градиент и амбре, которые были на пике до пандемии, стоит делать мягче, деликатнее, более элегантно. Можно поиграть цветами, если это два близких тона. В моде теплые оттенки. Хотя, думаю, после эффектного появления Ким Кардашьян на Met Gala многие будут пробовать тотал-блонд".
Стильная и лохматая
Слишком вычурные малоподвижные локоны могут испортить даже самый модный образ. Главный принцип актуальной укладки — естественность.
"Остается натуральный объем, — поясняет Субота. — Завитки могут быть любого диаметра, но особенно стильно смотрятся голливудские крупные локоны, вычесанные и слегка пушистые. Пляжные текстуры не уходят, но сейчас их лучше делать более плоскими".
Главные светские мероприятия года подтверждают, что в моде — лаконичность. Гладкие прически, как у Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на Met Gala, — безусловный тренд. Но стилисты советуют не забывать и о других укладках. Евгения Сомова рекомендует, убирая волосы, поиграть с прядями. А Иван Субота обожает косы — небрежные, с объемным затылком. А также сложные плетения, "колоски", или брейды, как любит Зендея.
Так полюбившиеся всем заколочки в стиле первоклассницы в этом сезоне лучше заменить "крабиками" — цветными для юных девушек и "черепашьих" оттенков для взрослых дам.
Ухоженная кожа с легким сияющим покрытием — главный атрибут актуального макияжа. Популярные косметические бренды облегчают текстуры тонирующих средств, добавляют в ассортимент минеральную пудру, которая создает более натуральный вид. Визажист и стилист Евгения Сомова советует матировать исключительно Т-зону (область негативного блеска). Сияющее лицо смотрится моложе, плотные фактуры утяжеляют образ. Недостатки лучше скрывать при помощи консилера. "Этот тренд появился в пандемию, — говорит Евгения. — Люди носили маски, которые стирали косметику и порой вызывали раздражение. Девушки стали больше внимания уделять уходу и сами, по сути, ввели такую моду".
Потратились на уход — на декоративной косметике сэкономим. Вместо теней, румян и помады теперь можно использовать одно средство — тинт. Альтернатива — наносить скульптор или румяна не только на скулы, но и на веки. "Если цвет подобран правильно, это освежает, молодит и вы выглядите на 100 баллов, — уверен Иван Субота. — Главное правило мейка — не украшательство, а коррекция недостатков и максимальная естественность".
Если хочется яркости, стоит попробовать монохромные акценты — например, цветные стрелки, которые можно рисовать также по краю нижнего века. Не стоит сдерживать фантазию: необычные графические рисунки в области глаз смотрятся очень актуально, если гармонируют с общим образом и соответствуют дресс-коду.
Сочные тени — тоже тренд, но заигрывыться с ними не стоит, достаточно одного оттенка. Евгения Сомова рекомендует наносить их пальцем, не используя аппликатор и специальные техники. После господства матовых текстур пришло время обратить внимание на влажные сияющие. На прилавках магазинов появилось много топеров — блесток на гелевой основе. "Молодежь и звезды сейчас смело ходят с мерцанием и даже стразами на щеках, — отмечает Евгения Сомова. — Это прикольно и весело, поднимает настроение, но на работу так ходить не стоит".
Освежить натуральный макияж можно яркими губами — в моде винные, сливовые, насыщенно красные оттенки. Если нанесли акцентную помаду, глаза лучше вообще не красить или ограничиться тушью для ресниц. "Но тон должен быть безупречным", — обращает внимание Сомова. Если не сделать хорошую коррекцию кожи, выразительные губы лишь подчеркнут недостатки.
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