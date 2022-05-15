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Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж - РИА Новости, 15.05.2022
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Культура
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Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж
Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж - РИА Новости, 15.05.2022
Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж
Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:00
2022-05-15T08:09
культура
владислав лисовец
ив сен-лоран
дима билан (виктор белан)
россия
мода
стиль жизни
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально, нужно правильно ее преподносить. Как и в одежде, тренды в прическах и макияже отсылают к нулевым, но звучат по-новому. Что пришло на смену бороде и прямому срезу волос, как сейчас рисовать стрелки и красить волосы, РИА Новости рассказали стилисты.Уже не трендСтоль модная в течение пяти лет борода в этом сезоне будет смотреться скучновато. Можно носить, если очень идет, но на роль трендсеттера претендовать не стоит."Более актуальна легкая небритость — дня три-четыре и до недели, — говорит стилист Ирина Кудрявцева. — При этом важно придавать ей форму, что лучше доверить профессионалу. Оставлять нужно миллиметров пять-шесть". Если пару лет назад был в моде байкерский вариант бороды — хоть до пояса, то сегодня мужчины хотят выглядеть интеллигентнее, отмечает эксперт. И это не мешает им быть брутальными и солидными.Также стилист рекомендует обратить внимание на усы: "Допустимы даже завернутые, гусарские, в стиле Сальвадора Дали. Но это скорее для съемок или веселья. В обычной жизни отлично смотрятся небольшие — в сочетании с "мушкетерской" бородкой, как у Джонни Деппа".Мужчинам — отращивать волосыПо словам Ирины Кудрявцевой, в этом сезоне главное в модной мужской прическе — длина."Раньше такая стрижка называлась "сессун", — объясняет стилист. — Она напоминает шапку геометрически правильной круглой формы. Ее еще называют "под Иванушку из сказки". Правда, сегодня более актуален облегченный по краю вариант. Для смелых модников — удлиненная область затылка. Также очень стильно выглядят кудри: многие мужчины делают химзавивку, это тренд".Название "сессун" — в честь известного парикмахера Видала Сассуна, который придумал технику точных стрижек. На ее основе и делают модные мужские прически, но с филированным краем и мягкими переходами, без излишнего объема.Если не хватает решимости на длинные волосы, можно отрастить их сантиметра на три-четыре. Также актуальна длина до плеч и гранжевый небрежный вариант в стиле Курта Кобейна. Даже с элегантным костюмом это выглядит стильно.Женщинам — стричьсяОбраз "русалки" теряет актуальность. Стилист Наоми Кэмпбелл Иван Субота советует остановиться на длине не ниже лопаток: "Волосы до талии — если только под какой-то образ, на вечеринку, как это удачно сделала Кайя Гербер для Met Gala".Стоит обратить внимание и на срез. "Клиентки до сих пор просят ровную линию, но это уже не смотрится свежо или интересно, — говорит Иван. — Я рекомендую умную стрижку, которая позволяет сделать красивую укладку или просто структурировать полотно по длине — это более живо, объемно и стильно. Индивидуальный рисунок делается под запрос клиента".Приверженцам классики стоит помнить о состоянии волос — только здоровые и блестящие выглядят красиво. Пикси — на пикеБоб-каре, хит последних пяти лет — уже не самая модная стрижка. Тем, кто хочет актуализировать любимую прическу Виктории Бекхэм, Иван Субота предлагает чуть отрастить волосы. Можно слегка их завить, это тоже очень стильно.Свежее решение — пикси, которая от классической отличается более длинными волосами в области затылка. В этом сезоне стрижку можно носить без челки.В стиле МальвиныЯркие волосы по-прежнему в тренде, но розовый или голубой оттенки вряд ли украсят тех, кто старше тридцати. Чтобы выглядеть моложе, сочные цвета лучше оставить для обуви."Тренд на многоцветие уходит, — отмечает Иван Субота. — Остаются здоровые волосы, скорее однотонные. Градиент и амбре, которые были на пике до пандемии, стоит делать мягче, деликатнее, более элегантно. Можно поиграть цветами, если это два близких тона. В моде теплые оттенки. Хотя, думаю, после эффектного появления Ким Кардашьян на Met Gala многие будут пробовать тотал-блонд".Стильная и лохматаяСлишком вычурные малоподвижные локоны могут испортить даже самый модный образ. Главный принцип актуальной укладки — естественность."Остается натуральный объем, — поясняет Субота. — Завитки могут быть любого диаметра, но особенно стильно смотрятся голливудские крупные локоны, вычесанные и слегка пушистые. Пляжные текстуры не уходят, но сейчас их лучше делать более плоскими".Снова в школуГлавные светские мероприятия года подтверждают, что в моде — лаконичность. Гладкие прически, как у Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на Met Gala, — безусловный тренд. Но стилисты советуют не забывать и о других укладках. Евгения Сомова рекомендует, убирая волосы, поиграть с прядями. А Иван Субота обожает косы — небрежные, с объемным затылком. А также сложные плетения, "колоски", или брейды, как любит Зендея.Так полюбившиеся всем заколочки в стиле первоклассницы в этом сезоне лучше заменить "крабиками" — цветными для юных девушек и "черепашьих" оттенков для взрослых дам.Снимаем маскиУхоженная кожа с легким сияющим покрытием — главный атрибут актуального макияжа. Популярные косметические бренды облегчают текстуры тонирующих средств, добавляют в ассортимент минеральную пудру, которая создает более натуральный вид. Визажист и стилист Евгения Сомова советует матировать исключительно Т-зону (область негативного блеска). Сияющее лицо смотрится моложе, плотные фактуры утяжеляют образ. Недостатки лучше скрывать при помощи консилера. "Этот тренд появился в пандемию, — говорит Евгения. — Люди носили маски, которые стирали косметику и порой вызывали раздражение. Девушки стали больше внимания уделять уходу и сами, по сути, ввели такую моду".Экономный макияжПотратились на уход — на декоративной косметике сэкономим. Вместо теней, румян и помады теперь можно использовать одно средство — тинт. Альтернатива — наносить скульптор или румяна не только на скулы, но и на веки. "Если цвет подобран правильно, это освежает, молодит и вы выглядите на 100 баллов, — уверен Иван Субота. — Главное правило мейка — не украшательство, а коррекция недостатков и максимальная естественность".В стиле АватараЕсли хочется яркости, стоит попробовать монохромные акценты — например, цветные стрелки, которые можно рисовать также по краю нижнего века. Не стоит сдерживать фантазию: необычные графические рисунки в области глаз смотрятся очень актуально, если гармонируют с общим образом и соответствуют дресс-коду.Сочные тени — тоже тренд, но заигрывыться с ними не стоит, достаточно одного оттенка. Евгения Сомова рекомендует наносить их пальцем, не используя аппликатор и специальные техники. После господства матовых текстур пришло время обратить внимание на влажные сияющие. На прилавках магазинов появилось много топеров ­— блесток на гелевой основе. "Молодежь и звезды сейчас смело ходят с мерцанием и даже стразами на щеках, — отмечает Евгения Сомова. — Это прикольно и весело, поднимает настроение, но на работу так ходить не стоит".Вино — не пить, а рисоватьОсвежить натуральный макияж можно яркими губами — в моде винные, сливовые, насыщенно красные оттенки. Если нанесли акцентную помаду, глаза лучше вообще не красить или ограничиться тушью для ресниц. "Но тон должен быть безупречным", — обращает внимание Сомова. Если не сделать хорошую коррекцию кожи, выразительные губы лишь подчеркнут недостатки.
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Алина Кравцова
Алина Кравцова
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владислав лисовец, ив сен-лоран, дима билан (виктор белан), россия, мода, стиль жизни
08:00 15.05.2022 (обновлено: 08:09 15.05.2022)
 

Конец эры "русалок" и бородатых мужчин: самые модные стрижки и макияж

© Pixabay / StockSnapМужчина и женщина на природе
Мужчина и женщина на природе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Pixabay / StockSnap
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Макияж без макияжа, незаметная укладка, "лохматая" стрижка — индустрия красоты стремится к естественности. Однако чтобы натуральность смотрелась актуально, нужно правильно ее преподносить. Как и в одежде, тренды в прическах и макияже отсылают к нулевым, но звучат по-новому. Что пришло на смену бороде и прямому срезу волос, как сейчас рисовать стрелки и красить волосы, РИА Новости рассказали стилисты.

Уже не тренд

© Фото : Семен Пленков

Иван Субота, стилист

Иван Суббота, стилист
1 из 2

Иван Субота, стилист

© Фото : Семен Пленков
© AFP 2022 / Daniel LealДжонни Депп
Джонни Депп
2 из 2
Джонни Депп
© AFP 2022 / Daniel Leal
1 из 2

Иван Субота, стилист

© Фото : Семен Пленков
2 из 2
Джонни Депп
© AFP 2022 / Daniel Leal
Столь модная в течение пяти лет борода в этом сезоне будет смотреться скучновато. Можно носить, если очень идет, но на роль трендсеттера претендовать не стоит.
"Более актуальна легкая небритость — дня три-четыре и до недели, — говорит стилист Ирина Кудрявцева. — При этом важно придавать ей форму, что лучше доверить профессионалу. Оставлять нужно миллиметров пять-шесть". Если пару лет назад был в моде байкерский вариант бороды — хоть до пояса, то сегодня мужчины хотят выглядеть интеллигентнее, отмечает эксперт. И это не мешает им быть брутальными и солидными.
Также стилист рекомендует обратить внимание на усы: "Допустимы даже завернутые, гусарские, в стиле Сальвадора Дали. Но это скорее для съемок или веселья. В обычной жизни отлично смотрятся небольшие — в сочетании с "мушкетерской" бородкой, как у Джонни Деппа".

Мужчинам — отращивать волосы

© AP Photo / Evan Agostini

Тимати Шаламе на Vanity Fair Oscar Party

Тимати Шаламе на Vanity Fair Oscar Party
1 из 5

Тимати Шаламе на Vanity Fair Oscar Party

© AP Photo / Evan Agostini
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином
2 из 5

Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Jae C. HongАмериканский актер Брэдли Купер
Американский актер Брэдли Купер
3 из 5
Американский актер Брэдли Купер
© AP Photo / Jae C. Hong
© AP Photo / Jae C. HongАвстралийский актер Джейкоб Элорди
Австралийский актер Джейкоб Элорди
4 из 5
Австралийский актер Джейкоб Элорди
© AP Photo / Jae C. Hong
© AP Photo / Globe Newswire/Charles Peterson

Вокалист группы "Нирвана" Курт Кобейн

Вокалист группы Нирвана Курт Кобейн
5 из 5

Вокалист группы "Нирвана" Курт Кобейн

© AP Photo / Globe Newswire/Charles Peterson
1 из 5

Тимати Шаламе на Vanity Fair Oscar Party

© AP Photo / Evan Agostini
2 из 5

Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 5
Американский актер Брэдли Купер
© AP Photo / Jae C. Hong
4 из 5
Австралийский актер Джейкоб Элорди
© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 5

Вокалист группы "Нирвана" Курт Кобейн

© AP Photo / Globe Newswire/Charles Peterson
По словам Ирины Кудрявцевой, в этом сезоне главное в модной мужской прическе — длина.
"Раньше такая стрижка называлась "сессун", — объясняет стилист. — Она напоминает шапку геометрически правильной круглой формы. Ее еще называют "под Иванушку из сказки". Правда, сегодня более актуален облегченный по краю вариант. Для смелых модников — удлиненная область затылка. Также очень стильно выглядят кудри: многие мужчины делают химзавивку, это тренд".
Название "сессун" — в честь известного парикмахера Видала Сассуна, который придумал технику точных стрижек. На ее основе и делают модные мужские прически, но с филированным краем и мягкими переходами, без излишнего объема.
Если не хватает решимости на длинные волосы, можно отрастить их сантиметра на три-четыре. Также актуальна длина до плеч и гранжевый небрежный вариант в стиле Курта Кобейна. Даже с элегантным костюмом это выглядит стильно.

Женщинам — стричься

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
1 из 3

Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Greg Allen

Аманда Сейфрид на мероприятии Variety Power of Women

Аманда Сейфрид на мероприятии Variety Power of Women
2 из 3

Аманда Сейфрид на мероприятии Variety Power of Women

© AP Photo / Greg Allen
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на премьере фильма Ильи Белова "Бондарчук. Battle" в кинотеатре "Художественный"

Певица Глюкоза
3 из 3

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на премьере фильма Ильи Белова "Бондарчук. Battle" в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Актриса Пенелопа Крус, получившая награду Coppa Volpi за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Аманда Сейфрид на мероприятии Variety Power of Women

© AP Photo / Greg Allen
3 из 3

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на премьере фильма Ильи Белова "Бондарчук. Battle" в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Образ "русалки" теряет актуальность. Стилист Наоми Кэмпбелл Иван Субота советует остановиться на длине не ниже лопаток: "Волосы до талии — если только под какой-то образ, на вечеринку, как это удачно сделала Кайя Гербер для Met Gala".
Стоит обратить внимание и на срез. "Клиентки до сих пор просят ровную линию, но это уже не смотрится свежо или интересно, — говорит Иван. — Я рекомендую умную стрижку, которая позволяет сделать красивую укладку или просто структурировать полотно по длине — это более живо, объемно и стильно. Индивидуальный рисунок делается под запрос клиента".
Приверженцам классики стоит помнить о состоянии волос — только здоровые и блестящие выглядят красиво.

Пикси — на пике

Боб-каре, хит последних пяти лет — уже не самая модная стрижка. Тем, кто хочет актуализировать любимую прическу Виктории Бекхэм, Иван Субота предлагает чуть отрастить волосы. Можно слегка их завить, это тоже очень стильно.
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАмериканская модель Кайя Гербер
Американская модель Кайя Гербер
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Американская модель Кайя Гербер
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AFP 2022 / Angela Weiss

Шотландская актриса Роуз Лесли на премьере сериала HBO "Жена путешественника во времени"

Шотландская актриса Роуз Лесли на премьере сериала HBO Жена путешественника во времени
2 из 2

Шотландская актриса Роуз Лесли на премьере сериала HBO "Жена путешественника во времени"

© AFP 2022 / Angela Weiss
1 из 2
Американская модель Кайя Гербер
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
2 из 2

Шотландская актриса Роуз Лесли на премьере сериала HBO "Жена путешественника во времени"

© AFP 2022 / Angela Weiss
Свежее решение — пикси, которая от классической отличается более длинными волосами в области затылка. В этом сезоне стрижку можно носить без челки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Елизавета Моряк на премьере сериала "Эпидемия-2" в кинотеатре "Москва"

Актриса Елизавета Моряк на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
1 из 3

Актриса Елизавета Моряк на премьере сериала "Эпидемия-2" в кинотеатре "Москва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Evan Agostini

Мэгги Роджерс на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки "В Америке: Антология моды", в Нью-Йорке

Мэгги Роджерс на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея
2 из 3

Мэгги Роджерс на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки "В Америке: Антология моды", в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan Agostini
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи
3 из 3

Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Актриса Елизавета Моряк на премьере сериала "Эпидемия-2" в кинотеатре "Москва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Мэгги Роджерс на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки "В Америке: Антология моды", в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan Agostini
3 из 3

Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

В стиле Мальвины

Яркие волосы по-прежнему в тренде, но розовый или голубой оттенки вряд ли украсят тех, кто старше тридцати. Чтобы выглядеть моложе, сочные цвета лучше оставить для обуви.
© Depositphotos / Prometeus

Модель с голубыми волосами

Девушка в желтом
1 из 2

Модель с голубыми волосами

© Depositphotos / Prometeus
© AFP 2022 / Jason Kempin/Getty Images

Рейна Робертс на церемонии вручения наград CMT Artist of the Year

Рейна Робертс на церемонии вручения наград CMT Artist of the Year
2 из 2

Рейна Робертс на церемонии вручения наград CMT Artist of the Year

© AFP 2022 / Jason Kempin/Getty Images
1 из 2

Модель с голубыми волосами

© Depositphotos / Prometeus
2 из 2

Рейна Робертс на церемонии вручения наград CMT Artist of the Year

© AFP 2022 / Jason Kempin/Getty Images
"Тренд на многоцветие уходит, — отмечает Иван Субота. — Остаются здоровые волосы, скорее однотонные. Градиент и амбре, которые были на пике до пандемии, стоит делать мягче, деликатнее, более элегантно. Можно поиграть цветами, если это два близких тона. В моде теплые оттенки. Хотя, думаю, после эффектного появления Ким Кардашьян на Met Gala многие будут пробовать тотал-блонд".

Стильная и лохматая

Слишком вычурные малоподвижные локоны могут испортить даже самый модный образ. Главный принцип актуальной укладки — естественность.
© Фото : Руслан Эльквест

Укладка Ивана Суботы

Укладка Ивана Суботы
1 из 3

Укладка Ивана Суботы

© Фото : Руслан Эльквест
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме Очи Черные
2 из 3

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Британская модель и актриса Кара Делевинь на показе коллекции Dior

Британская модель и актриса Кара Делевинь на показе коллекции Dior
3 из 3

Британская модель и актриса Кара Делевинь на показе коллекции Dior

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt
1 из 3

Укладка Ивана Суботы

© Фото : Руслан Эльквест
2 из 3

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Британская модель и актриса Кара Делевинь на показе коллекции Dior

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt
"Остается натуральный объем, — поясняет Субота. — Завитки могут быть любого диаметра, но особенно стильно смотрятся голливудские крупные локоны, вычесанные и слегка пушистые. Пляжные текстуры не уходят, но сейчас их лучше делать более плоскими".

Снова в школу

© AFP 2022 / Angela Weiss

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala
1 из 4

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala

© AFP 2022 / Angela Weiss
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Член российского жюри, актриса Олеся Судзиловская на XIX-XX кинофестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске

Актриса Олеся Судзиловская
2 из 4

Член российского жюри, актриса Олеся Судзиловская на XIX-XX кинофестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Маргарита Аброськина на премьере фильма Владимира Зинкевича "Добро пожаловать в семью" в кинотеатре "Художественный"

Актриса Маргарита Аброськина на премьере фильма Владимира Зинкевича Добро пожаловать в семью
3 из 4

Актриса Маргарита Аброськина на премьере фильма Владимира Зинкевича "Добро пожаловать в семью" в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2022 / Valerie Macon

Американская актриса Зендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Американская актриса Зендая на премьере фильма Человек-паук: Нет пути домой
4 из 4

Американская актриса Зендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

© AFP 2022 / Valerie Macon
1 из 4

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala

© AFP 2022 / Angela Weiss
2 из 4

Член российского жюри, актриса Олеся Судзиловская на XIX-XX кинофестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4

Актриса Маргарита Аброськина на премьере фильма Владимира Зинкевича "Добро пожаловать в семью" в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Американская актриса Зендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

© AFP 2022 / Valerie Macon
Главные светские мероприятия года подтверждают, что в моде — лаконичность. Гладкие прически, как у Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на Met Gala, — безусловный тренд. Но стилисты советуют не забывать и о других укладках. Евгения Сомова рекомендует, убирая волосы, поиграть с прядями. А Иван Субота обожает косы — небрежные, с объемным затылком. А также сложные плетения, "колоски", или брейды, как любит Зендея.
Так полюбившиеся всем заколочки в стиле первоклассницы в этом сезоне лучше заменить "крабиками" — цветными для юных девушек и "черепашьих" оттенков для взрослых дам.

Снимаем маски

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

Актриса Аглая Тарасова
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Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : Анна Дианто

Стилист Евгения Сомова с актуальным макияжем

Пример макияжа
2 из 3

Стилист Евгения Сомова с актуальным макияжем

© Фото : Анна Дианто
© Фото : Анна Дианто

Естественный макияж от Евгении Сомовой

Пример макияжа
3 из 3

Естественный макияж от Евгении Сомовой

© Фото : Анна Дианто
1 из 3

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Стилист Евгения Сомова с актуальным макияжем

© Фото : Анна Дианто
3 из 3

Естественный макияж от Евгении Сомовой

© Фото : Анна Дианто
Ухоженная кожа с легким сияющим покрытием — главный атрибут актуального макияжа. Популярные косметические бренды облегчают текстуры тонирующих средств, добавляют в ассортимент минеральную пудру, которая создает более натуральный вид. Визажист и стилист Евгения Сомова советует матировать исключительно Т-зону (область негативного блеска). Сияющее лицо смотрится моложе, плотные фактуры утяжеляют образ. Недостатки лучше скрывать при помощи консилера. "Этот тренд появился в пандемию, — говорит Евгения. — Люди носили маски, которые стирали косметику и порой вызывали раздражение. Девушки стали больше внимания уделять уходу и сами, по сути, ввели такую моду".

Экономный макияж

© Фото : Анна ДиантоЕстественный макияж от Евгении Сомовой
Естественный макияж, Евгения Сомова - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Анна Дианто
Естественный макияж от Евгении Сомовой
Потратились на уход — на декоративной косметике сэкономим. Вместо теней, румян и помады теперь можно использовать одно средство — тинт. Альтернатива — наносить скульптор или румяна не только на скулы, но и на веки. "Если цвет подобран правильно, это освежает, молодит и вы выглядите на 100 баллов, — уверен Иван Субота. — Главное правило мейка — не украшательство, а коррекция недостатков и максимальная естественность".

В стиле Аватара

© Фото : Алина Муравьева

Мейкап — Евгения Сомова, фото — Алина Муравьева

Мейк-ап - Евгения Сомова
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Мейкап — Евгения Сомова, фото — Алина Муравьева

© Фото : Алина Муравьева
© Фото : Pexels

Пример стрелок

Пример стрелок
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Пример стрелок

© Фото : Pexels
© Фото : Pexels

Использование блесток в макияже

Использование блесток в макияже
3 из 3

Использование блесток в макияже

© Фото : Pexels
1 из 3

Мейкап — Евгения Сомова, фото — Алина Муравьева

© Фото : Алина Муравьева
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Пример стрелок

© Фото : Pexels
3 из 3

Использование блесток в макияже

© Фото : Pexels
Если хочется яркости, стоит попробовать монохромные акценты — например, цветные стрелки, которые можно рисовать также по краю нижнего века. Не стоит сдерживать фантазию: необычные графические рисунки в области глаз смотрятся очень актуально, если гармонируют с общим образом и соответствуют дресс-коду.
Сочные тени — тоже тренд, но заигрывыться с ними не стоит, достаточно одного оттенка. Евгения Сомова рекомендует наносить их пальцем, не используя аппликатор и специальные техники. После господства матовых текстур пришло время обратить внимание на влажные сияющие. На прилавках магазинов появилось много топеров ­— блесток на гелевой основе. "Молодежь и звезды сейчас смело ходят с мерцанием и даже стразами на щеках, — отмечает Евгения Сомова. — Это прикольно и весело, поднимает настроение, но на работу так ходить не стоит".

Вино — не пить, а рисовать

© AP Photo / Evan Agostini

Джиджи Хадид на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки "В Америке: Антология моды", в Нью-Йорке

Джиджи Хадид на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея
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Джиджи Хадид на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки "В Америке: Антология моды", в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan Agostini
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере сериала "Эпидемия-2" в кинотеатре "Москва"

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская
2 из 2

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере сериала "Эпидемия-2" в кинотеатре "Москва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Джиджи Хадид на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки "В Америке: Антология моды", в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan Agostini
2 из 2

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере сериала "Эпидемия-2" в кинотеатре "Москва"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Освежить натуральный макияж можно яркими губами — в моде винные, сливовые, насыщенно красные оттенки. Если нанесли акцентную помаду, глаза лучше вообще не красить или ограничиться тушью для ресниц. "Но тон должен быть безупречным", — обращает внимание Сомова. Если не сделать хорошую коррекцию кожи, выразительные губы лишь подчеркнут недостатки.
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